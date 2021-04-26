¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡ÖNintendo Switch ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥»¡¼¥ë¡×¤Î³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³Æ¼ï¥²¡¼¥à¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥½¥Õ¥È¤¬ºÇÂç50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£´ü´Ö¤Ï5·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡£

¡¡ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ´À¤òÎ®¤»¤ë¡ØFit Boxing 2 -¥ê¥º¥à¡õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º-¡Ù¤ä¡¢½é¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ ÌñºÒ¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¤¬20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡¢¤Þ¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ÎÌ¾ºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA¡Ù¤¬50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤ÎÂçÉýÃÍ°ú¤­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤

¡Ê²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡ØFit Boxing 2 -¥ê¥º¥à¡õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º-¡Ù¤è¤ê¡Ë

¡¦¡ØFit Boxing 2 -¥ê¥º¥à¡õ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º-¡Ù6300±ß¢ª5104±ß¡Ê20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡Ø¥¸¥ã¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡Ù6300±ß¢ª3828±ß¡Ê20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¥ï¥¤¥ï¥¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¤¿¤¤

¡Ê²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥Ã¥¯2¡Ù¤è¤ê¡Ë

¡¦¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥Ã¥¯2¡Ù2750±ß¢ª1375±ß¡Ê50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡ØÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í Nintendo Switch¤Ð¡Á¤¸¤ç¤ó¡ª¡Ù6710±ß¢ª4500±ß¡Ê32¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Þ¥ó £Ò¡Ù3036±ß¢ª1970±ß¡Ê35¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

Å¨¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤¿¤¤

¡Ê²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ ÌñºÒ¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¤è¤ê¡Ë

¡¦¡Ø¥¼¥ë¥ÀÌµÁÐ ÌñºÒ¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù7920±ß¢ª6336±ß¡Ê20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡¥¶ ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥º¡Ù9680±ß¢ª6292±ß

¡¦¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIAL of MANA¡Ù6578±ß¢ª3289±ß¡Ê50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡ØThe Wonderful 101: Remastered¡Ù4378±ß¢ª2977±ß¡Ê32¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

Àï½Ñ¤òÎý¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¤¿¤¤

¡Ê²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à É÷²ÖÀã·î¡Ù¤è¤ê¡Ë

¡¦¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥¨¥à¥Ö¥ì¥à É÷²ÖÀã·î¡Ù7678±ß¢ª5374±ß¡Ê30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡Ø¥Ö¥ê¥¬¥ó¥À¥¤¥ó ¥ë¡¼¥Ê¥¸¥¢Àïµ­¡Ù7920±ß¢ª5544±ß¡Ê30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó É÷Íè¤Î¥·¥ì¥ó5plus ¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¿¥ï¡¼¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥¹¡Ù2980±ß¢ª2384±ß¡Ê20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ÇÍ·¤Ó¤¿¤¤

¡Ê²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸­· NOCTURNE HD REMASTER¡Ù¤è¤ê¡Ë

¡¦¡Ø¿¿¡¦½÷¿ÀÅ¾À¸­· NOCTURNE HD REMASTER¡Ù6578±ß¢ª4933±ß¡Ê25¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë

¡¦¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í£² -Final Battle-¡Ù8580±ß¢ª6864±ß¡Ê20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¡Ë¡ÖNintendo Switch ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥»¡¼¥ë¡×¤Ï¤³¤Á¤é

¥é¥¤¥¿¡¼
Ê¡»³¹¬»Ê
85Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø±ÇÁü³Ø²Ê¤Ç±Ç²è»Ë¤ò³Ø¤Ö¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈV¡Ù¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î¸å¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¤ÇÎø¤ò±´¤¦¾¯½÷YU-NO¡Ù¤¬¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÎò»Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¡¢±Ç²èÏÀ¤È¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ò·Ò¤°¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£
Twitter¡§@fukuyaman