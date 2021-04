第93回アカデミー賞授賞式が26日(現地時間25日)、米ロサンゼルスほかにて行われ、クロエ・ジャオ監督のロードムービー『ノマドランド』が作品賞、監督賞、主演女優賞の最多3部門で受賞を果たした。

作家ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション本「ノマド:漂流する高齢労働者たち」を基に、企業の破綻とともに住居を失い、最愛の夫も亡くした主人公(フランシス・マクドーマンド)が、車上生活者=現代のノマド(遊牧民)として放浪の旅を続けるさまを描いた同作。史上初めてベネチア映画祭とトロント映画祭のいずれもで最高賞に輝いたのを皮切りに、第78回ゴールデン・グローブ賞、第74回英国アカデミー賞、第32回全米プロデューサー組合賞などを総なめにし、下馬評通りオスカーも制した。

『ノマドランド』ではフランシスが3度目の主演女優賞を受賞したほか、中国出身のジャオ監督が、アジア系女性監督として史上初めて監督賞に輝く快挙も達成している。

『ファーザー』のアンソニー・ホプキンスが史上最高齢で主演男優賞を受賞し、『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』のダニエル・カルーヤが助演男優賞を手にした。助演女優賞に輝いたのはユン・ヨジョン(『ミナリ』)で、韓国出身の俳優が米アカデミー賞で演技賞を受賞するのは史上初の快挙となった。

最多10部門でノミネートされたデヴィッド・フィンチャー監督のNetflix映画『Mank/マンク』は、美術賞、撮影賞の2部門受賞となった。

ロサンゼルス・ダウンタウンにあるユニオン駅内に作られたアットホームなメイン会場のほか、ロンドン、パリなど中継をつないで行われた今年の授賞式。プレゼンターによる候補者たちのバックストーリーの説明や受賞スピーチに時間をかけ、映画界にとっても困難な時だからこそ、映画愛にあふれた授賞式となった。(編集部・市川遥)

第93回アカデミー賞の受賞結果は以下の通り。

■作品賞

『ノマドランド』

■監督賞

クロエ・ジャオ 『ノマドランド』

■主演男優賞

アンソニー・ホプキンス 『ファーザー』

■主演女優賞

フランシス・マクドーマンド 『ノマドランド』

■助演男優賞

ダニエル・カルーヤ 『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

■助演女優賞

ユン・ヨジョン 『ミナリ』

■長編アニメ映画賞

『ソウルフル・ワールド』

■短編アニメ映画賞

『愛してるって言っておくね』

■脚本賞

エメラルド・フェネル 『プロミシング・ヤング・ウーマン』

■脚色賞

フロリアン・ゼレール&クリストファー・ハンプトン 『ファーザー』

■撮影賞

エリク・メッサーシュミット 『Mank/マンク』

■美術賞

『Mank/マンク』

■音響賞

『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

■編集賞

ミッケル・E・G・ニルソン 『サウンド・オブ・メタル 〜聞こえるということ〜』

■視覚効果賞

『TENET テネット』

■歌曲賞

「Fight For You」『ユダ・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題) / Judas and the Black Messiah』

■作曲賞

トレント・レズナー、アッティカス・ロス、ジョン・バティステ 『ソウルフル・ワールド』

■衣装デザイン賞

アン・ロス 『マ・レイニーのブラックボトム』

■メイク・ヘアスタイリング賞

『マ・レイニーのブラックボトム』

■国際長編映画賞

『アナザーラウンド』(デンマーク)

■短編実写映画賞

『隔たる世界の2人』

■長編ドキュメンタリー賞

『オクトパスの神秘:海の賢者は語る』

■短編ドキュメンタリー賞

『コレット(原題) / Colette』

(※日本語のリストを転載する際は編集部までご連絡ください)

第93回アカデミー賞授賞式は、4月26日(月)午前8時30分よりWOWOWプライムにて放送中(夜9時より字幕版放送)