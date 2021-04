第93回アカデミー賞授賞式が26日(現地時間25日)、米ロサンゼルスほかで行われ、『ノマドランド』(公開中)のフランシス・マクドーマンド(63)が3度目の主演女優賞に輝いた。演じたのは、ノマド(遊牧民)と呼ばれる車上生活者として生きる女性。マクドーマンドはこれまで『ファーゴ』(1996)、『スリー・ビルボード』(2017)で同賞を受賞。主演女優賞では3度目、助演女優賞を含めた通算では6度目のノミネートとなった。

『ノマドランド』はジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に基づくロードムービー。金融危機により住み慣れたネバタ州の住居を失った主人公ファーン(マクドーマンド)が、亡き夫との思い出を詰め込んだキャンピングカーで季節労働の現場を渡り歩くさまを描く。

『ファーゴ』をはじめ、夫でもあるジョエル・コーエンとその弟イーサン・コーエンの作品を中心に、演技派として知られるマクドーマンド。『ノマドランド』では、夫を亡くした悲しみや明日をも知れない不安を抱えながらも、行く先々で出会うノマドたちとの交流を支えに、ノマドとしての暮らしに誇りを持つ女性を体現。同作での演技で、全米批評家協会賞、英国アカデミー賞など数々の映画賞で主演女優賞を受賞。アカデミー賞での受賞も有力視されていた。

メガホンをとったのは『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオ。本作では第77回ベネチア国際映画祭金獅子賞(最高賞)を受賞したほか、アカデミー賞前哨戦とされる映画賞の監督賞を総なめに。ファーンを演じたマクドーマンドと、オリジナルキャラクターであるノマドを演じたデヴィッド・ストラザーン以外のノマド役を、すべて一般人が演じたことでも話題を呼んだ。

主演女優賞候補には、アンドラ・デイ(『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States vs. Billie Holiday』)、キャリー・マリガン(『プロミシング・ヤング・ウーマン』)、ヴァネッサ・カービー(『私というパズル』)、ヴィオラ・デイヴィス(『マ・レイニーのブラックボトム』)が挙がっていた。(編集部・石井百合子)

第93回アカデミー賞授賞式は、4月26日(月)午前8時30分よりWOWOWプライムにて放送中(夜9時より字幕版放送)