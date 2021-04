26日(現地時間25日)、第93回アカデミー賞授賞式を目前に控え、映画界を代表するスターたちがロサンゼルス・ダウンタウンにあるユニオン駅前に敷かれたレッドカーペットに続々と姿を現している。

例年、ロサンゼルス・ハリウッドのドルビー・シアターで開催されてきたアカデミー賞授賞式だが、今年は新型コロナウイルス対策でロサンゼルス・ダウンタウンにあるユニオン駅の野外会場にスターたちが集結した。野外会場は大量の花で飾り付けられ、たくさんのソファーが置かれた美しくもリラックスした空間となっている。さらにドルビー・シアターのほか、ロンドンをはじめとした海外支部会場をつなぐ形で授賞式は進行することになっている。

新型コロナ対策で縮小版となったレッドカーペットだが、『Mank/マンク』のアマンダ・セイフライドが胸元に大きく切り込みが入った真っ赤なドレスで、『プロミシング・ヤング・ウーマン』のキャリー・マリガンと『ジ・ユナイテッド・ステイツ vs. ビリー・ホリデイ(原題) / The United States vs. Billie Holiday』のアンドラ・デイが大胆なゴールドのドレスで登場するなど、華やかなものに。韓国系移民一家を描いた人間ドラマ『ミナリ』のスティーヴン・ユァン、ユン・ヨジョンをはじめとしたキャスト陣もユニオン駅会場に集い、年に一度の祭典に胸を躍らせていた。

9時からの授賞式を前に、事前収録された歌曲賞ノミネート楽曲の圧巻のパフォーマンスも放送されている。(編集部・市川遥)

第93回アカデミー賞授賞式は、4月26日(月)午前8時30分よりWOWOWプライムにて放送中(夜9時より字幕版放送)