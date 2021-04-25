4月20日、ワーナー・ブラザーズ・スタジオ・ツアー・ロンドンは、新型コロナウイルス感染拡大の影響からオープンが遅れていた「ハリー・ポッター・ニューヨーク（Harry Potter New York）」を、6月3日にオープンすると発表しました。



https://twitter.com/HarryPotterNY/status/1385338835236659200

「ハリー・ポッター・ニューヨーク」は、ハリー・ポッターのオフィシャル・フラッグシップストア（公式旗艦店）です。

3フロアからなる店内の広さは2万1000平方フィート超。異なるテーマごとに15のエリアで構成されています。ショップの品揃えは世界最大級。USJでもお馴染みの「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」「蛙チョコレート」といったお菓子も販売します。

魔法省の入り口となる電話ボックスや、ハグリッドのブーツといったインスタ映えスポットも多数用意されています。

『ハリー・ポッター』シリーズや『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』のグラフィックデザイナー、ミラフォラ・ミナとエドゥアルド・リマのギャラリー兼ショップ「House of MinaLima（ハウス・オブ・ミナリマ）」もオープンします。

「Chaos at Hogwarts（ホグワーツ魔法魔術学校の混乱）」「Wizards Take Flight（魔法使いが飛び立つ）」という2種類のVR体験も利用可能。

アメリカ疾病予防管理センター（CDC）の新型コロナウイルス感染防止ガイドラインに従い、来場者の入場制限やフェイスカバーの着用といった感染防止対策を取った上でのオープンになるということです。

ハリー・ポッター・ニューヨーク（Harry Potter New York）公式サイト

https://www.harrypotterstore.com/

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https://getnews.jp/archives/2357105[リンク]

※画像とソース：

https://www.prnewswire.com/news-releases/harry-potter-new-york-to-open-its-doors-for-a-magical-shopping-experience-on-june-3-2021-301272757.html

(執筆者: 6PAC)