´Ý»³Êæ¹âµÄ°÷¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î¡ÈÆæ¤ÎÍ×ÀÁ¡É¤òÈãÈ½¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡×
¡¡½°µÄ±¡¤Î´Ý»³Êæ¹âµÄ°÷¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤ÎÈó¹çÍý¤ÊÍ×ÀÁ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤ÎÅìµþÅÔ¡¢ÂçºåÉÜ¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤äÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤Ï¼«½ÍÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±µÙ±à¡¢µÙ´Û¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦Âçºå¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ï¡ÖÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±µÙ±à¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë´Ý»³µÄ°÷¤Ï¡ÖÀéÍÕ¤À¤«¤é¤È¶õ¤¤¤Æ¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤«°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤È¥¥ì¤Ä¤Ä¤âµÙ¶È¤Î£Õ£Ó£Ê¡¢À¼Á¾åÃý¤é¤ºÀÅ¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ËÊÄ¤á¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ÌÅìµþ¹ñÎ©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡£»ÜÀß·Ï¤â¿§¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢£²£±À¤µª¤Ç¹¹¤Ë¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÈó¹çÍý¤µ¤«¡×¤È¤¢¤¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤µ¤Æ¡¢¡È¼Ò²ñÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡É´óÀÊ¤Ç¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌµ´ÑµÒ¡ÊµÙ¶ÈÍ×ÀÁ¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤´óÀÊ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£