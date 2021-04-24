【主要シネコンまとめ】東京・大阪・京都・兵庫の4都府県に所在の劇場で営業休止相次ぐ
TOHOシネマズや松竹マルチプレックスシアターズなどシネコン各社は、政府の緊急事態宣言発令を受け、4月25日から一部劇場の営業を休止すると発表している。対象となるのは東京都、大阪府、京都府、兵庫県に所在の劇場だ。
営業休止を発表している各社の劇場一覧は、以下の通り。
■TOHOシネマズ（5月11日まで）
日比谷、シャンテ、新宿、池袋、日本橋、上野、六本木ヒルズ、渋谷、西新井、南大沢、府中、錦糸町（楽天地・オリナス）、立川立飛（以上、東京都）、梅田、なんば、泉北、鳳、くずはモール（以上、大阪府）、二条（以上、京都府）、西宮OS、伊丹（以上、兵庫県）
■シネマサンシャイン（4月27日から5月11日まで）
グランドシネマサンシャイン池袋、シネマサンシャイン平和島（以上、東京都）
■松竹マルチプレックスシアターズ（緊急事態宣言解除まで）
新宿ピカデリー、丸の内ピカデリー、東劇、MOVIX亀有、MOVIX昭島（以上、東京都）、MOVIX八尾、MOVIX堺、大阪ステーションシティシネマ、なんばパークスシネマ（以上、大阪府）、MOVIX京都（以上、京都府）、神戸国際松竹、MOVIXあまがさき（以上、兵庫県）
■ティ・ジョイ（5月11日まで）
新宿バルト9、T・ジョイSEIBU 大泉、T・ジョイPRINCE 品川（以上、東京都）、梅田ブルク7（以上、大阪府）、T・ジョイ京都（以上、京都府）
■イオンシネマ（当面のあいだ）
板橋、シアタス調布、多摩センター、むさし村山、日の出（以上、東京都）、茨木、四條畷、シアタス心斎橋、りんくう泉南、大日（以上、大阪府）、高の原、久御山、京都桂川（以上、京都府）、明石、三田ウッディタウン、加古川（以上、兵庫県）
■109シネマズ（5月11日まで）
木場、二子玉川、グランベリーパーク（以上、東京都）、大阪エキスポシティ、箕面（以上、大阪府）、HAT神戸（以上、兵庫県）
■ユナイテッド・シネマ（当面のあいだ）
お台場、豊洲、としまえん（以上、東京都）、岸和田、枚方（以上、大阪府）