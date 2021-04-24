【随時更新】緊急事態宣言に伴う映画館の営業休止について
新型コロナウイルス感染症拡大による政府の緊急事態宣言発令を受け、各映画館が営業休止を発表している。
政府発出による4都府県への「緊急事態宣言」に伴う各自治体の要請により、4月25日（日）〜5月11日（火）の期間にて各映画館が営業休止を発表している（「当面の間」「緊急事態宣言が解除されるまで」を含む）。営業休止を発表している映画館は下記にて。
映画館をご利用の際は事前に公式ホームページ等をご確認ください。
営業休止を発表している映画館（4月24日更新）
TOHOシネマズ
日比谷／シャンテ／新宿／池袋／日本橋／上野／六本木ヒルズ／渋谷／西新井／南大沢／府中／立川立飛／錦糸町（楽天地・オリナス）／梅田／なんば／泉北／鳳／くずはモール／二条／西宮OS／伊丹
T・JOY
新宿バルト9／T・ジョイ PRINCE 品川／T・ジョイ SEIBU 大泉／梅田ブルク7／大阪ステーションシティシネマ／なんばパークスシネマ／T・ジョイ京都
イオンシネマ
板橋／シアタス調布／多摩センター／むさし村山／日の出／茨木／四條畷／シアタス心斎橋／りんくう泉南／大日／高の原／久御山／京都桂川／明石／三田ウッディタウン／加古川
松竹マルチプレックスシアターズ
新宿ピカデリー／丸の内ピカデリー／東劇／MOVIX亀有／MOVIX昭島／神戸国際松竹／MOVIXあまがさき／MOVIX京都／MOVIX八尾／MOVIX堺／大阪ステーションシティシネマ／なんばパークスシネマ
シネマサンシャイン（4月27日〜）
グランドシネマサンシャイン池袋／シネマサンシャイン平和島
109シネマズ・ムービル
木場／二子玉川／グランベリーパーク／大阪エキスポシティ／箕面／HAT神戸
テアトルシネマ
シネ･リーブル池袋
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