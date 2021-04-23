¡Ö¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¡×¤Î35¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤¬¥³¥Ê¥ß¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê¤ä¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð
¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï4·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¡Ë¤Î35¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢1986Ç¯4·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ÈÇ¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù¤Ø½é¤á¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤¿±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±ºî¤Ç¤Î¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¥Ý¡¼¥ºÃæ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«µ¡¤¬¤Û¤Ü¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Î¾õÂÖ¤Ø¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢È¯°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¶¶ËÜÏÂµ×»á¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2020Ç¯2·î¤ËÀÂµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¡¼¥à¤Ø¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Epic Games¤Î¡Ø¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡Ù¤äÇ¤Å·Æ²¤Î½éÂå¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¾¼ÒºîÉÊ¤Ë¤â¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤ÆÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¡È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸³Ú¶Ê¤ä¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¿·¾¦ÉÊ¤âËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¥³¥Ê¥ß¥³¥Þ¥ó¥É¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¸ø³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×35¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È ËÜÆü¸ø³«¡ª
±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×
KONAMI¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à³Ú¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤â¡ª³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×¤¬2021Ç¯4·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA 35th¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ³Ú¶Ê¤ò½é¤á¡¢KONAMI¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤ÏKONAMI¤Î¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¤ä¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA 35th¡×¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA 35th¡×µÇ°¥µ¥¤¥È¢§
www.konami.com/games/jp/ja/products/uuddlrlr35th/
±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×KONAMI¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à³Ú¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤â¡ª
¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç¡¢1986Ç¯4·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿FCÈÇ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù¤Ë½é¤á¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¼«µ¡¤¬¤Û¤ÜºÇ¶¯¤Ë¶á¤¤ÁõÈ÷¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£
¤³¤ÎÄ¹¤¯¤â³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×°Ê¹ß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥²¡¼¥à¤Î±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«Ãæ¡ª¢£ Tokyo Machine -GRADIUS REMIX¡Ê¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA Ver.¡Ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëDJ¡ÖTokyo Machine¡×¤¬FCÈÇ¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×¤Î³Ú¶Ê¤òRemix¡ª
±ÇÁü¤â¡ÖTokyo Machine¡×¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À©ºî¡ª
¢£ KONAMI lofi hip hop for chill / study / relaxing beats!
5¥²¡¼¥à¤ÎRemix³Ú¶Ê¡¦ FCÈÇ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù
¡¦ FCÈÇ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥´¥¨¥â¥ó¡ª¤«¤é¤¯¤êÆ»Ãæ¡Ù
¡¦ FCÈÇ¡Ø¥¤¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¡¼¡Ù
¡¦ FCÈÇ¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥Ó¡¼¡Ù
¡¦ FCÈÇ¡Øº»ÍåÒØ¼Ø¡Ù
DJ No.2¤¬¡¢ KONAMI¤ÎFCÈÇ¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î³Ú¶Ê¤òLo-Fi HIP HOP¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¡ª
TikTok¡¢LINE MUSIC¤Ê¤É¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç³Ú¶ÊÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢£ 35¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×
¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×35¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆTOMOSUKE¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢meiyoºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®¡ª
¢£ ¡Ö»³±î -¥¤¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¡¼ ¥é¥Ã¥×¡Ê35th Ver.¡Ë¡×
¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤ÊÃæ²ÚÉ÷¥á¥í¥Ç¥£¤Î¡Ö¥¤¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¡¼¡×³Ú¶Ê¤òRAP¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¡£
10Âå¤«¤é20Âå¤ÎTikTokÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö»³±î¡×¤¬²Î¾§µÚ¤Ó³Ú¶ÊÀ©ºî¡£
35¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA¡×¡¢¡Ö»³±î -¥¤¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¡¼ ¥é¥Ã¥×¡Ê35th Ver.¡Ë¡×¤ÏTikTok¡¢LINE MUSIC¤Ê¤É¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç 4·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÚTikTok¡Û https://www.tiktok.com/
¡ÚLINE MUSIC¡Û https://music.line.me/
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ¡¦¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼¡×¢£ Merch by Amazon
¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMerch by Amazon¡×¤Ç¤ÏKONAMI¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤¬ÈÎÇäÃæ¡£
º£²ó35th¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë²ÈÄíÍÑ¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçÎÌÄÉ²Ã¡ª
¢£ ¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼ver.¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¸¡Ú¸ÂÄê¥Ç¥«¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡Û¡×
1999Ç¯¤Ë10Ç¯¿¶¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¸¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼ ver.¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¸¡×¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¤Ë¤Æ1/144¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
º£²ó¡¢ºÆÈÎ¤Ë¤¢¤¿¤ê¸ÂÄê¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼ver.¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¼¥¨¥à¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¨¡¼¡Ë
2004Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿5ºîÌÜ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¹¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥Ñ¡¼T301¡×¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¥Ã¥È¤Ë¤Æ1/144¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
PS4®¡¢Nintendo Switch™¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¢£ ¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ì¾ºî¥²¡¼¥à¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÇÛ¿®ÀìÍÑ¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾ºî¤ò¡¢¡Ö¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PlayStation®4¡¢Nintendo Switch™¸þ¤±¤Ë¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¦¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥¤¡¼¡¦¥¢¥ë¡¦¥«¥ó¥Õ¡¼¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿KONAMIºîÉÊ¤¬Â¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¡ªArcade Archives Series Produced by HAMSTER Co. ¡ÈNintendo Switch¡É¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÈPlayStation¡É¤ª¤è¤Ó¡ÉPS4¡É¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥è¥·¥à¥Í¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¢¬¢¬¢¢¢«¢ª¢«¢ªBA 35th¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ï¡Ø¥¢¥¯¥È¥ì¥¤¥¶¡¼¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹2¡Ù¡Ø¿·¡¦À¤³¦¼ù¤ÎÌÂµÜ2¡Ù¤Ê¤É¡£
Twitter:@fuyunoyozakura