エリザベス女王は4月21日、夫フィリップ殿下が亡くなって初めての誕生日を迎えた。殿下は昨年まで、女王の誕生日には毎年欠かさず、朝食のトレーにお祝いの花を置いていたという。

殿下が結婚してからずっと続けていたというこの誕生日の習慣について、最初に伝えたのはカナダの『モントリオール・ガゼット』紙だとみられる。1976年のある日の記事のコピーを、王室記者のヴィクトリア・アービターが4月22日(現地時間)、ツイッターに投稿している。

According to an article published in the Montreal Gazette in 1976, Prince Philip always used to put a flower on the Queen's birthday breakfast tray. 😭 Amazing that even on her 50th questions over whether or not she'd abdicate were raised. The answer remains the same - no. pic.twitter.com/hDuzAtNDr3