¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢ÍÂ¼²Í½ã¤Û¤«¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë°ìµó¸ø³«
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Îµæ¶Ë¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¯¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·õ¿´¤ÈÈà¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿ËÜºî¡£²þ¤á¤Æº£²ó¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¤Ê¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤È¤á
¡¡ÏÂ·î¿¹¨¤ÎÌ¡²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¾ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¾¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬º´Æ£·ò¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë¡¡·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿·õ¿´¡Êº´Æ£¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Èà¤Î½½»ú½ý¤ÎÆæ¤òÃÎ¤ëÃË¡¦ÀãÂå±ï¤¬¸½¤ì¡¢Èà¤é¤¬°ø±ï¤Î·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¢¡ÀãÂå±ï¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë
¡¡ËÜºî¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë±ï¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤òµí¼ª¤ëÉð´ï¾¦¿Í¤Ç¡¢»Ö¡¹Íº¿¿¼Â¤Ë·³´Ï¤Ê¤É¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¡£·õ¿´¤Ë¶¯¤¤º¨¤ß¤ò»ý¤Á¡¢·õ¿´¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡ÈºÇ¶²ºÇ°¡É¤ÎÅ¨¤À¡£
¡¡¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÈÉÔÅ¨¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤¿±ï¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡£ÂçÍ§´ÆÆÄ¤¬¡Ö±ï¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ëÇòÈ±¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î°áÁõ¡¢¤½¤ì¤é¤òÃå¤³¤Ê¤¹Èà¤Î¿ÈÂÎ¤ä´¶À¤Ï¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·õ¿´¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤ë¿·ÅÄ¡á±ï¤Î¥Ï¥Þ¤êÅÙ¤Ï¶Ã¤¯¤³¤ÈÉ¬»ê¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï°ì½Ö¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¡¢¿·ÅÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£·õ¿´¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤È¼¹Ç°¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Þ¤Ç¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¿·ÅÄ¡£·õ¿´¤È±ï¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¿´¤È¿´¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Î¸«¤¨¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾ìÌÌ¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÀãÂåÇÃ¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ·õ¿´¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿½÷À¡¢ÀãÂåÇÃÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡£Èá¤·¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿Æ·¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¯¡¢¿¨¤ì¤¿¤é¤Õ¤ï¤ê¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢ÇÃ¤ÎÑ³¤²¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·õ¿´¤ÈÇÃ¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¹¤®¤ë±¿Ì¿¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Beginning¡Ù¡Ê6·î4Æü¸ø³«¡Ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØThe Final¡Ù¤ÎÇÃ¤ò¸«¤ì¤Ð¡ØThe Beginning¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤â¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¸â¹õÀ±¡Ê²»ÈøÂö¿¿¡Ë
¡¡±ï¤¬¥Ü¥¹¤òÌ³¤á¤ë¾å³¤¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÉû´±¡¦¸â¹õÀ±¤ËÊ±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»ÈøÂö¿¿¡£Éð½Ñ¤Î¿´ÆÀ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤°ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¸â¹õÀ±¤â¡¢°¦¤µ¤ìÇÐÍ¥¤Î²»Èø¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê18¡Ë¤ä¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¡Ê19¡Ë¤Ê¤É¡¢°ÅÞ¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤É¤³¤«¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²»Èø¤ÎÇÐÍ¥ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡ª¡¡±ï°ìÇÉ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼º¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÎÉôÊ¬¤ËÉð´ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÀï¤¦·ßÇÈÊ¼¸ËÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥¢¥ó¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ê19¡Ë¤Ê¤É¤Î°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡£²÷³Ú»¦¿Í¼Ô¤Ç¡¢Í§¿Í¤ò·õ¿´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë²µÏÂÉ»¸ÐÌò¤Ë¡¢¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡Ê20¡Ë¤Ê¤É¤ÎúË½ÓÂÀÏº¡£¹Ý¤òÁõÃå¤·¤¿Î¾ÏÓ¡¢Î¾Â¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë·«¤ê½Ð¤·Àï¤¦´¥Å·ÌçÌò¤Ë¡¢¡ØTOKYO TRIBE¡Ù¡Ê14¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ç°Ò¡£±Ô¤¯Ä¹¤¤îìÄÞ¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¦È¬¥ÄÌÜÌµÌ¾°ÛÌò¤ò¡¢¡Ø¼ù³¤Â¼¡Ù¡Ê21¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ®ÅÄ±Í´ð¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢±ï°ìÇÉ¤Ë¤â¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÂ³Åê¡ª
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â»²Àï¡£Ë´¤Éã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È¿Í¤ò³è¤«¤¹·õ¡É¤òÀâ¤¯¿ÀÃ«³è¿´Î®¤Î»ÕÈÏÂå¤Ç¡¢·õ¿´¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¿ÀÃ«·°Ìò¤òÉð°æºé¡£ÆâÌ³¾Ê·Ù»ë¶É¤Î·Ù´±¤Ç¡¢¸µ¿·ÁªÁÈ¤Î°ì°÷¤È¤¤¤¦²áµî¤ò»ý¤ÄÆ£ÅÄ¸ÞÏº¡ÊºØÆ£°ì¡ËÌò¤ò¹¾¸ýÍÎ²ð¡£¶Ã°Û¤ÎÏÓÎÏ¤ò¸Ø¤ë·ö²Þ²°¤Ç¡¢·õ¿´¤ÎÍ§¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê³Úº¸Ç·½õÌò¤òÀÄÌÚ¿ò¹â¡£¸ý¤Ï°¤¤¤¬¡¢¿´¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê½÷°å¤Î¹â²Ù·ÃÌò¤òÁó°æÍ¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËëÉÜ¤ÎÄµÊóÉôÂâ¤òÌ³¤á¤¿¸æÄíÈÖ½°¡¦ÀèÂå¸æÆ¬¤ÎÂ¹Ì¼¡¦´¬Ä®ÁàÌò¤òÅÚ²°ÂÀË±¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Åö¤¿¤êÌò¤òÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·õ¿´¤òÌó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢´°À®¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ GLOBAL FAN SESSION¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë±Ç²è¤¬´°À®¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃ¯¤â¤¬¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·Â³¤±¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²èÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎËÜºî¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£