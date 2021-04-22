¼Â¶·ÀÊ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿ÂÇµå¤òÊÒ¼ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¡¥¢¥Ê¤ÎÄ¶ÀäÈþµ»¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×
NCAA¤Î»î¹ç¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡NCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¼Â¶·¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÊÒ¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥¥µ¥¹¹©²ÊÂç¤È¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢Âç¤Ë¤è¤ë°ìÀï¡£8²ó¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¹©²ÊÂç¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¸åÊý¤Î¼Â¶·ÀÊ¤Ø¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïº¸¼ê¤Ç¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÏÓ¤ò·Ç¤²¤Æ´ÑµÒ¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤äNPB¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¼Â¶·¥Ö¡¼¥¹¤ÎÁ°ÌÌ¤Ï¥¬¥é¥¹Áë¤Ê¤É¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£NCAA¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡ÖNCAA¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤È¤·¡¢¡Ö1°Ì¡§¥Æ¥¥µ¥¹¹©²ÊÂç¤Î¥é¥¸¥ª¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ï¥¯¥¹¥È¥ó¤¬¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁÇ¼ê¤ÇÊÒ¼ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥¯¥¹¥È¥ó»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡Öº£¡¢¼ê¤¬¤È¤Æ¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´¤Æ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ä¤À¡ª¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ª¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤³¤ì¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥ï¥ª¡ª¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë²¿¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë