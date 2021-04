動画配信サービス「Amazon Prime Video」で、日本初上陸となる韓国ドラマ3作品「だから俺はアンチと結婚した」「ハッシュ〜沈黙注意報〜」「Oh!ご主人様〜恋ができない僕とカノジョの同居生活〜」が独占配信されることが明らかになった。

4月30日から配信開始となる「だから俺はアンチと結婚した」は、K-POPの歴史を新たに刻む世界的トップスターのフジュンと、彼のアンチで雑誌記者のイ・グニョンのスリリングな日常を描き出すロマンティックコメディー。LINE マンガで数週間連続トップ10入りした注目のウェブマンガの実写版だ。キャストには、「恋のトリセツ 〜フンナムとジョンウムの恋愛日誌〜」のチェ・テジュン、少女時代のメンバーとして日本でも一世を風靡したスヨン、ファン・チャンソン(2PM)らが名を連ねている。

2作目の「ハッシュ〜沈黙注意報〜」は5月23日より配信スタート。新聞社で働く記者たちの良心や葛藤をリアルに描写するオフィスドラマで、韓国を代表する実力派俳優のファン・ジョンミンと、少女時代のユナがタッグを組んだ話題作だ。

3作目は、6月23日より配信される「Oh!ご主人様〜恋ができない僕とカノジョの同居生活〜」。「この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life」「僕が見つけたシンデレラ〜Beauty Inside〜」のイ・ミンギが恋愛をしない男性ドラマ作家を演じ、『スウィンダラーズ』などで女優としても活躍するAFTERSCHOOLのナナふんする恋愛ができないトップ女優と、ドキドキの同居生活を繰り広げる。

さらに、シン・ハギュンとチョン・ソミンが共演する「霊魂修繕工」、ナナ出演の「恋の始まりは出馬から!?〜すべき就職はしないで出師表〜」などが独占見放題配信されるなど、韓国ドラマのラインナップがより豊富になっていくようだ。(編集部・吉田唯)