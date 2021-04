ザック・スナイダーは週末にかけて、『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』のタイトル案をいくつか公開した。その中にはゲーム「ポケモン」から着想を得たと思われるものもあった。

Coming Soonの報告によると、スナイダーはジャスティス・コンに登場した際、聴衆に向けて『Batman v Superman: Dawn of Justice(原題)』の命名にあたり、ワーナー・ブラザースとの激しい交渉があったと話した。「vs」の代わりに「v」を使うという決断を下すのにすら、両者間で議論が長引いたという。

スナイダーによると、ワーナー・ブラザースは最終的に『Batman v Superman: Dawn of Justice(原題)』と決定したが、もっと深遠なタイトルを推したという。「私としては、『Son of Sun and Knight of Night(サン・オブ・サン・アンド・ナイト・オブ・ナイト)だとかもう少し詞的なのはどうか?』と言ったら、彼らは『絶対にない(笑)』と言っていて、『こいつは裁判沙汰か?』と思ったよ」

シナリオライターのクリス・テリオによると、他の候補としてはバットマンとスーパーマンという名前を使うのをやめにして、代わりに『ジャスティス・リーグ』の結成に焦点を当てた案もあったとのこと。候補には『ジャスティス・リーグ:誕生』や『ジャスティス・リーグ:ライジング』などがあったようだ。

ご存知の通り、ワーナー・ブラザースは自らの案を貫いたが、『Son of Sun and Knight of Night』というまさにスナイダー風のタイトル案もあった。スナイダーはその後『ジャスティス・リーグ』の監督から身を引き、ジョス・ウィードンが代わりを務めることとなり、スナイダーは「DCエクステンデッド・ユニバース」でのお役目に幕を下ろすことになるかに思われた。

しかし、最近の『ジャスティス・リーグ: ザック・スナイダーカット』の成功によって、スナイダーの人気が再び高まりを見せている。ひょっとすると、今こそザック・スナイダー版『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』のタイトルを考える時ではないだろうか?