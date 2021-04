浜田雅功を司会に、芸能人の“常識力”を一般的な作法やマナーなどからチェックしていく『芸能人チェック!〜トリニクって何の肉!?〜』の初回放送が、4月20日(火)に2時間スペシャルで放送される。

今回の2時間スペシャルには、神宮寺勇太(King & Prince)と藤井直樹(美 少年/ジャニーズJr.)が登場! さらに梅沢富美男らベテラン芸能人から、IMALU、小園凌央、田原可南子といったベテラン芸能人を親にもつ二世タレントなど、そうそうたる顔ぶれが集結。

芸能人として生きていくための「芸能界の常識」や「正しい焼き魚の食べ方」、「正しいお葬式の作法」など知っていて当たり前の作法やマナーのチェックで、その“常識力”が暴かれる。

神宮寺と藤井は、まさかの天然ぶりを披露!

「正しいお葬式の作法」チェックに挑んだ藤井は「先輩方の背中を見て覚えたので大丈夫です!」と自信タップリだったが、“香典袋の書き方”でまさかの天然ボケ。

「正しい焼き魚の食べ方」チェックで、焼き上がったサンマを前にして「これはサバですね!」と天然ぶりを炸裂させた神宮寺。浜田から「ジャニーズってなんでもできるんでしょう?」と聞かれると、「魚だけは習っていないんです…」と苦笑いを浮かべる。

一方で「キッズでもわかる英会話」では、英語で「Who is your favorite member of King & Prince?」(King & Princeのなかで一番好きなメンバーは誰ですか?)と質問され、英語に四苦八苦しながらもあるメンバーの名前を口にする。