あべのハルカス周辺＝大阪市阿倍野区で、本社ヘリから

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　大阪府は19日、新型コロナウイルスの新規感染者数は719人で月曜日としては過去最多となり、4人が死亡したと発表した。405人の感染が確認された東京都を21日連続で上回った。【矢追健介】