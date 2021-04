リーカーのDuan Rui氏(@duanrui1205)がAirPods(第3世代)の偽造品の画像をTwitterに投稿、価格は15ドル(約1,650円)以下だと伝えています。

AirPods(第3世代)のリーク画像のもとになったのではないかとも噂される偽造品の画像をDuan Rui氏(@duanrui1205)がTwitterに投稿しました。



同氏によれば、偽造品の価格は15ドル(約1,650円)以下とのことです。



同じようなAirPods(第3世代)の偽造品らしき製品の画像を、Tommy Boi氏(@Tommyboiiiiii)も投稿しています。



同氏は、この製品はAppleのデザインを先取りしているようだが、騙されてはいけないと警告しています。



Looks like someone’s ahead of Apple. BUT don’t be fooled. This particular model claims to have the same chip from Airpods 2 replica (Jieli chip). At least they’re recycling pic.twitter.com/6k30pLOYQz

— Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) April 14, 2021