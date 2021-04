ハロプロ研修生およびハロプロ研修生北海道による単独ライブ「ハロプロ研修生2021 初単独ライブ〜エピソードゼロ〜」が17日、東京・中野サンプラザで開催された。

同会場はハロプロ研修生にとって例年行われている「公開実力診断テスト」の会場としても馴染み深いところだが、今回の公演はハロプロ研修生史上初の全員参加による単独ライブ。新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、ハロプロ研修生の集大成ともいえるセットリストが組まれた。

オープニングSEに観客のクラップが大きく響く中、「彼女になりたいっ!!!」からスタート。甘酸っぱいハイテンションナンバーで会場を明るく染め上げた後には「ありがた迷惑物語」で力強く前へ前へと踏み込む姿をみせた。最近のライブ定番曲となった「悪いヒト」では会場の熱量を上げていく。

メンバー紹介を経て、中盤はチーム分けされた状態でのパフォーマンス披露へ。ポップなメロとラインダンスのダイナミックさで惹きつける「正しい青春ってなんだろう」、がむしゃらでひたむきな歌唱にあわせ観客席も手を振って一体感を生み出した「Rainbow」の後にはいよいよハロプロ研生ユニットの4人(米村姫良々・石栗奏美・窪田七海・斉藤円香)がステージに登場し「ミステイク」を披露。間断ないダンスパフォーマンスを隙なくこなしつつ、同時に聴かせてくる歌唱もステージを重ねるごとに向上しているようだ。

ハロプロ研修生ユニットは、ハロー!プロジェクトが今年中に結成を目指している新グループのメンバーに全員加わることが発表されている。MCタイムではユニット4人による対バンイベントへの出演が多くなってきたことが話題にのぼると、「いつもより短い出演時間でどう見せるか考えています」(斉藤)、「初めて見てくださる方々とも一緒に盛り上がっていきたいです」(窪田)、「対バンイベントから研修生イベントを見に来てくださった方がいて嬉しかったです!」(石栗)、「ステージと観客席が近いときもあり、お客さんの表情がよく見えます」(米村)とそれぞれが思いを語った。

また、中盤ではこのライブならではのパートも。今年3月の研修生発表会では事前オーディションの合格チームによる課題曲披露が行われたが、それに続いて今回は他チームにも披露の場が与えられた。昼公演ではチームホワイト(中山夏月姫・松原ユリヤ・西崎美空・豫風瑠乃・植村葉純)、夜公演ではチーム紅(小野田華凜・広本瑠璃・橋田歩果・村越彩菜・有澤一華)が課題曲である「私が言う前に抱きしめなきゃね」をパフォーマンス披露。

直後には合格チームであるチームたまむし(山田苺・平山遊季・北原もも・江端妃咲・石山咲良)が同楽曲でパフォーマンスし、魅せ方の違いで楽しませてくれた。

続いて衣装も変わり、ふたたび研修生ユニットが登場。前から後ろへ一列に重なっての腕の表現が印象的な「恋したい新党」、そして「リアル☆リトル☆ガール」と立て続けに披露し、メンバーチェンジして後半の「Crying」「Say! Hello!」で突っ走る。「アニマルランド」ではステージに全員が集結。笑顔を輝かせながら雄大なナンバーを堂々と歌い上げた。

直後のMCでは、いよいよ2週間後の5月3日に迫っている「春の公開実力診断テスト」に関する発表へ。今年の公演ではハロプロ研修生ユニットの4人を除く15人がソロでの実力診断歌唱に臨む。昼公演ではソロ披露曲が本人達から一人ずつ明かされ、夜公演では歌唱順が抽選によって決定された。

公演も終盤、MC コーナー明けを飾ったのは新曲「きみの登場」。研修生らしい前向きさを前面に打ち出したアップナンバーで盛り上げ、続く「おへその国からこんにちは」で会場はお祭りムードに。「未来へ繋ぐ約束」ではバラードにのせて観客席の隅々まで思いを届け、最後は「天まで登れ!」で元気にライブを締めくくった。

この公演の模様は、19日放送の『ハロドリ。』(テレビ東京系/毎週月曜25時05分)でも一部オンエアされる予定。

■「ハロプロ研修生 2021 初単独ライブ〜エピソードゼロ〜」セットリスト

1.「彼女になりたいっ!!!」

2.「ありがた迷惑物語」

3.「悪いヒト」

4.「正しい青春ってなんだろう」

5.「Rainbow」

6.「ミステイク」/研修生ユニット

7.「私が言う前に抱きしめなきゃね」※Juice=Juice楽曲

/昼公演:チームホワイト(中山・松原・西崎・豫風・植村)

/夜公演:チーム紅(小野田・広本・橋田・村越・有澤)

8.「私が言う前に抱きしめなきゃね」※Juice=Juice楽曲

/チームたまむし(山田・平山・北原・江端・石山)

9.「恋したい新党」

10.「リアル☆リトル☆ガール」

11.「Crying」

12.「Say! Hello!」

13.「アニマルランド」(新曲)

14.「きみの登場」(新曲)

15.「おへその国からこんにちは」

16.「未来へ繋ぐ約束」

17.「天まで登れ!」 ■「Hello! Project 研修生発表会2021 〜春の公開実力診断テスト〜」楽曲・歌唱順

1 有澤一華 「SONGS」モーニング娘。

2 広本瑠璃 「ドンデンガエシ」アンジュルム

3 村越彩菜 「次々続々」アンジュルム

4 西崎美空 「愛して 愛して 後一分」モーニング娘。

5 平山遊季 「Rockの定義」田中れいな

6 江端妃咲 「VERY BEAUTY」Berryz工房

7 植村葉純 「大人なのよ!」Berryz工房

8 小野田華凜 「Do it! Now」モーニング娘。

9 松原ユリヤ 「Are you Happy?」モーニング娘。’18

10 橋田歩果 「Kiss!Kiss!Kiss!」Buono!

11 北原もも 「ブギートレイン’03」藤本美貴

12 中山夏月姫 「記憶の迷路」High-King

13 石山咲良 「Magic of Love (J=J 2015Ver.)」Juice=Juice

14 豫風瑠乃 「この世界は捨てたもんじゃない」Juice=Juice

15 山田苺 「ドッキドキ!LOVEメール」松浦亜弥