OVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」のオープニング主題歌「嵐の中で輝いて」などで知られる歌手の米倉千尋が、4月28日にデビュー25周年記念ベストアルバム「25 YEARS AFTER 〜All Time Best〜」をリリースする。このほど、その収録楽曲の視聴動画が公開された。

試聴動画ではアルバムに収録される全60曲のなかから、1996年に米倉のデビューを飾った「嵐の中で輝いて」や、テレビアニメ「仙界伝 封神演義」(99年)のオープニング主題歌「WILL」、テレビアニメ「RAVE」(2001年)のオープニング主題歌「Butterfly1 Kiss」など7曲の代表曲を選りすぐって収録。米倉自身が作詞を手がけた書き下ろし新曲「私という物語」の音源も初披露されている。

「25 YEARS AFTER 〜All Time Best〜」はCD4枚組(初回限定外箱スリーブ仕様)で5400円(税抜き)。「WILL」や「Butterfly1 Kiss」など多数の楽曲を提供し、「機動武闘伝Gガンダム」の主題歌を歌ったことなどでも知られるシンガーソングライター・鵜島仁文との対談を収めたブックレット(48ページ)も付属する。

【収録楽曲一覧】

■DISC1

01 嵐の中で輝いて

(OVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」オープニング主題歌)

02 Believe〜あなただけ映したい〜

(TBS系TV「さんまのスーパーからくりTV」エンディング主題歌)

03 オレンジ色のKissをあげよう

(バヤリースオレンジCMイメージソング)

04 未来の二人に

(OVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」挿入歌)

05 約束

(TBS系TV「どうぶつ奇想天外!」エンディング主題歌)

06 愉快な鼓動

(TBS系TVアニメ「きこちゃんすまいる」エンディング主題歌)

07 Strawberry Fields

(さくらんぼテレビジョン‘98イメージソング)

08 永遠の扉

(劇場版「機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート」テーマソング)

09 Birth of light

(OVA「ハイスクール・オーラバスター《光の誕生(めざめ)》」主題歌)

10 WILL

(TX系アニメ「仙界伝 封神演義」オープニング主題歌)

11 FEEL ME

(ドリームキャスト版ゲームソフト「REVIVE...〜蘇生〜」オープニング主題歌)

12 Just Fly Away

(TX系アニメ「六門天外モンコレ☆ナイト」前期オープニング主題歌)

13 Return to myself

(TX系アニメ「六門天外モンコレ☆ナイト」後期オープニング主題歌)

14 陽のあたる場所

(キャラクタービデオ集「仙界伝 封神演義 封神百科」エンディング主題歌)

15 Little Soldier

(PS2用ソフト「実況パワフルプロ野球8」テーマソング)

■DISC2

01 Butterfly Kiss

(TBS系アニメ「RAVE」オープニング主題歌)

02 陽だまりをつれて

(TV朝日系「内村プロデュース」エンディング主題歌)

03 夏の終わりの花火

(TV朝日系「ビートたけしのTVタックル」エンディング主題歌)

04 Bridge

(PS2ソフト「学園都市 ヴァラノワール」オープニング主題歌)

05 想い出がいっぱい

06 約束の場所へ

(TX系アニメ「カレイドスター」オープニング主題歌)

07 星になるまで

(MELSA「冬のメルサ市」CMソング)

08 僕のスピードで

(TX系アニメ「まほらば〜Heartful days」エンディング主題歌)

09 永遠の花

(PS2ゲーム「ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女」オープニング主題歌)

10 ALIVE

(テレビアニメ「仙界伝 封神演義」DVD-BOX発売記念イメージソング)

11 青空とキミへ

12 ライオンの翼

(PS2ソフト「エルヴァンディアストーリー」オープニング主題歌)

13 Seize the Days

(ハートフルオンラインRPG「エミル・クロニクル・オンライン」5thアニバーサリーソング)

14 フェアリーテイル〜約束の日〜

(TX系アニメ「FAIRY TAIL」第14期オープニング主題歌)

15 Promise

(TX系アニメ「牙狼<GARO>-VANISHING LINE-」第2クールエンディング主題歌/第13〜22話)

■DISC3

01 10 YEARS AFTER

(OVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」エンディング主題歌)

02 FRIENDS

(TX系アニメ「仙界伝 封神演義」エンディング主題歌)

03 遠くへ

(劇場版「六門天外モンコレ☆ナイト」エンディング主題歌)

04 琥珀の揺りかご

(TBS系アニメ「RAVE」エンディング主題歌)

05 WINTER WISH

(TX系アニメ「ラブひなクリスマス・スペシャル〜サイレント・イブ〜」挿入歌)

06 さくらのうた

07 ハレルヤ

(PSP版ゲーム「ふしぎ遊戯 玄武開伝 外伝 鏡の巫女」エンディング主題歌)

08 ガンダムに愛を込めて

(PSPソフト「SDガンダム ジージェネレーション ワールド」挿入歌)

09 ぱんでみっく!!

(TVアニメ「よんでますよ、アザゼルさん。」オープニング主題歌)

10 りばいばる!

(TVアニメ「よんでますよ、アザゼルさん。Z」オープニング主題歌)

11 Candy Lie

12 Tattoo Kiss

(TX系アニメ「カレイドスター」オープニング主題歌/第27〜51話)

13 犬と赤いフリスビー

(「米倉千尋のSMILE GO HAPPY」オープニング曲)

14 トムソーヤの冒険

15 いつの日か

■DISC4

01 Home

02 ミラクル とらぶる New Face!

(OAD「よんでますよ、アザゼルさん。」オープニング主題歌)

03 零‐ZERO‐

(PlayStation Vita用ゲーム「数乱digit」オープニング主題歌)

04 シリウスの瞬く空に

(PlayStation Vita用ゲーム「数乱digit」エンディング主題歌)

05 Give me five!

(OAD「FAIRY TAIL」第55・58・59巻オープニング主題歌)

06 5文字の恋の行方

(OAD「FAIRY TAIL」第55・58・59巻エンディング主題歌)

07 恋せよ乙女!

(PCゲーム「サノバウィッチ」オープニング主題歌)

08 ソラノキオク

(PCゲーム「9-nine- そらいろそらうたそらのおと」オープニング主題歌)

09 ハルトキ〜Spring Moment〜

(PCゲーム「9-nine- はるいろはるこいはるのかぜ」オープニング主題歌)

10 DEAR MY WAKER

(PCゲーム「9-nine- ゆきいろゆきはなゆきのあと」オープニング主題歌)

11 Be braver!

(PCゲーム「9-nine- ゆきいろゆきはなゆきのあと」エンディング主題歌)

12 HEAT

13 桜色の街

(BS-Asahi「原宿コレクション」テーマソング)

14 My song for you

(「EVE burst error」CDドラマ スペシャルディスク エクストラ エンディング主題歌)

15 私という物語 ※書き下ろし新曲

歌唱:米倉千尋

※DISC3 #11、#12 歌唱:r.o.r/s