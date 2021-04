子どものおもらしはよくあることだが、それを許せなかったために、とんでもない事件を起こした人がいる。

アメリカ・フロリダ州警察レイクランド署が、ソファでおもらしをした男児に腹を立て、暴行して死なせた男を逮捕したと、海外ニュースサイト『The Sun』『Fox13 news』などが4月11

日までに報じた。

記事によると、4月9日深夜に警察は「息子の意識がない」と母親(年齢不明)から通報を受けたという。すぐに警察と救急隊が自宅現場に駆け付け、意識不明の2歳男児を確認。男児は病院へ搬送されたが、死亡が確認された。司法解剖の結果、男児の全身にアザがあり、肝臓損傷、脳内出血なども見られ、激しい暴行を受けて亡くなったことが分かったという。

事件発生当時、母親は仕事で不在。自宅には、母親の交際相手で30歳の男と男児が一緒にいたという。男は母親の携帯に「男児が目を覚まさない」と連絡。連絡を受けた母親は、急いで帰宅し、警察に通報したという。警察は男が男児に暴行を加えたとみて、事情聴取した。男は容疑をあっさり認め、暴行時の状況を供述したそうだ。男は、「ソファでおもらしをしたのに、私の腕やひざの上に乗ってきたから怒った。床の上に敷いていたマットレスの上に男児を投げて、お腹の上に乗った」と話している。男は殺人容疑で逮捕、起訴されたという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「たかがおもらし。子どもに手を上げる時点で最低な男」「おもらしされたらイラっとくるのは分かるが、やり過ぎ。殺すまで殴るとか鬼畜だ」「殴りつけた子の意識がないのに、救急車も自分で呼ばない、反省の色なし。死刑にすべき」「こんな男と交際して、子守をさせる母親も悪い」「男は潔癖症だな」「自分の子どもじゃなかったから、許せなかったのかな」など様々な声が上がった。

​>>31歳母親、8歳息子に浮気をバラされ激怒 息子の口にガソリンを注ぎ火をつけて殺害<<​​​

海外には、おもらしに腹を立て、わが子を手にかけた人が他にもいる。

インド・ウッタルプラデーシュ州警察カンプール署は、おねしょをした息子に腹を立て、暴行を加えて死なせた父親を逮捕したと、海外ニュースサイト『The Times of India』『India TV News』などが2020年12月17日に報じた。

記事によると、2020年12月15日夜、父親(年齢不明)は3歳の息子と一緒に就寝。夜、息子が就寝中に排尿してベッドを汚したそうだ。それに気付いて目を覚ました父親は、怒り心頭。息子を殴りつけたという。母親と娘2人が「もうやめて」と泣きながら止めに入ったが、父親は、息子が亡くなるまで暴行の手を緩めなかったそうだ。

その後、父親は「誰にも言うな」と母親らを脅し、息子の遺体とともに、実家のある約900キロ離れたヒマーチャルプラデーシュ州の村に逃亡。母親は警察に通報したそうだ。事件の翌日、地元の警察は父親を逮捕、息子の遺体も発見された。息子の遺体は検死局に送られ、父親の身柄は事件を管轄するカンプール署に送致された。今後、父親は殺人罪で起訴される見込みだという。

幼い子どもは粗相をするもので、寛大な心で見守ってあげるのが大人の対応であろう。暴行を加えて死なせるなど言語道断だ。記事内の引用について

A BOYFRIEND allegedly bit, beat and squeezed a boy, 2, to death after he became enraged after he urinated on the couch.(The Sun)より

https://www.thesun.co.uk/news/14616081/florida-man-bites-squeezes-boy-2-death/

Lakeland man beat child to death for urinating on couch, police say(Fox13 news)より

https://www.fox13news.com/news/lakeland-man-beat-child-to-death-for-urinating-on-couch-police-say

Kanpur man kills three-year-old son for urinating on bed,arrested (The Times of Indea)より

https://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/kanpur-man-kills-three-year-old-son-for-urinating-on-bed-arrested/articleshow/79765525.cms

Man beats his 3-year-old son to death for urinating in bed in Kanpur(India TV News)より

https://www.indiatvnews.com/crime/uttar-pradesh-kanpur-man-beats-3-year-old-son-to-death-urinating-in-bed-672087