猿が人を襲ったり、人から物を盗むといった事件は日本でもたびたび報道されるが、海外では、物を盗むように猿を訓練した男らがいる。

インド・ニューデリーで、23歳と26歳の男2人が、猿を使って盗みを働いたとして逮捕されたと海外ニュースサイト『Times of India』と『London News Time』が4月12日までに報じた。

報道によると、男らは猿を訓練させ、猿に人から物を奪うように訓練していたという。ある日、逮捕された2人の男ともう一人の別の男の、全部で3人の男が、地元で弁護士をしている男性が乗っていた三輪のタクシーに相乗りする形で乗り込んだ。男らは2匹の猿も連れ、タクシーの前方と後方に猿を座らせた。男らは弁護士の男性を囲む形でタクシーに乗り込んだという。

男らがタクシーに乗り込むと、猿がすぐに弁護士の男性の財布から6000ルピー(約8700円)を奪った。猿が金を奪うと、男らは猿とともに現場から逃走したという。弁護士の男性がどこに財布をしまっていたのかは不明である。

警察の捜査により、3人の男のうち2人の男は逮捕された。警察は現在、逃走しているもう一人の男の行方を追っているという。なお、男らが具体的にどのように猿を訓練させていたのかは明かされていない。また、どのような形で猿を追跡したのかは不明だが、警察は2匹の猿も捕獲した。その後、2匹の猿は動物保護センターに移送されたという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「猿に罪を着せようとするなんて男らは最低。男らと同じように猿を訓練している人間はほかにもいそう」「実際、金を奪ったのは猿なのに猿を訓練した人間も罪に問われるのか」「警察は男らが猿を訓練したという証拠をどのようにして掴んだのだろう」「物を奪うように訓練された猿はきちんと更生できるのだろうか」などの声が挙がっていた。

​>>猿が生後5カ月の赤ちゃんを連れ去ろうとする 母親が目を離した隙に自宅に侵入<<​​​

インドでは、人間が猿に物を盗ませる訓練をしているという指摘は、いくつかの報道機関が示唆している。

海外ニュースサイト『Deccan Chronicle』は2019年3月、インド・アーンドラ・プラデーシュ州で猿が人間から携帯電話を奪い、捕獲された事件が起きたと報じたが、同記事によると猿は人間によって物を奪うように訓練されていた可能性が高いという。訓練している人間はギャング集団の場合が多く、猿に携帯電話などの高級品を奪わせ、回収しているそうだ。猿は野生の状態から捕まえられるが、訓練がうまくいかなかったり、高齢になると捨てられる。

また、海外ニュースサイト『Zee News』は、インドの各地で猿が子どもを誘拐する事件が起きていると2020年5月に報じている。同記事によると、インドのとある地域では、猿が子ども用の自転車に乗って、通りにあるベンチに座っている4歳前後の少女の髪を引っ張って誘拐しようとした事件が起きたという。猿は少女の髪を引っ張り、道路を数メートル引きずった。数メートル引きずったところで猿が少女を離し、少女は無事だった。猿が少女を誘拐するまでの行動は素早く、猿が子どもを誘拐するように人間によって訓練されている可能性が高いそうだ。

猿に善悪の判断がつくはずがなく、猿が強盗を働くのは猿を訓練した人間の責任にほかならない。人間によって訓練された猿も被害者であり、そういった人間の行動は許されるべきではない。記事内の引用について

「Two men held for snatching Rs 6,000 in south Delhi by using monkeys(Times of India)より

https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/men-held-for-snatching-rs-6k-in-s-delhi-by-using-monkeys/articleshow/81995699.cms

「A criminal organization that trained monkeys to steal cash from arrested and unprotected victims」(London News Time)より

https://londonnewstime.com/a-criminal-organization-that-trained-monkeys-to-steal-cash-from-arrested-and-unprotected-victims/186027/

「Animal Crime: Monkeys trained to steal」(Deccan Chronicle)より

https://www.deccanchronicle.com/141229/nation-current-affairs/article/monkeys-trained-steal

「Monkey riding miniature bike attempts to steal child in broad daylight - Viral video」(Zee News)より

https://zeenews.india.com/viral/monkey-riding-miniature-bike-attempts-to-steal-child-in-broad-daylight-viral-video-2281135.html