¡Ö½µ2»þ´ÖÈ¾¤Î±¿Æ°¡×¤Ç¡Ä½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¸º
¡¡¡Ö½µ2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤Î±¿Æ°¡×¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶Ã¤¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬À¤³¦¤Ç300Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø»ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö±¿Æ°¡×¤È¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿Ìó5Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¤Î¿Í¡×¡Ö²¿¤é¤«¤Î±¿Æ°¤ò¤·¤¿¿Í¡×¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¿Í¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¿Í¡×¤Î»àË´Î¨¤Ï0.4¡ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ±¡Î¨¤â3.2¡ó¤ÈÂ¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÄã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢¿´ÇÙµ¡Ç½¤äÀº¿À¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê±¿Æ°¡×¤Î»þ´Ö¤Ï½µ¤Ë2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÆü¤¢¤¿¤ê22Ê¬ÄøÅÙ±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆü¤¢¤¿¤ê22Ê¬ÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡³¹¤Î¿Í¡§¡Ö±¿Æ°¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö30Ê¬¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÌµÍý¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤â¡Ä¡£
¡¡³¹¤Î¿Í¡§¡Ö¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È·ë¹½Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ìë¡¢¿²¤ëÁ°¤È¤«¤Ç¤âÈè¤ì¤¿¤é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×¡Ö20Ê¬¤ÏÄ¹¤¤¤è¤Í¡£Â³¤«¤Ê¤¤¡¢»°ÆüË·¼ç¡£Ã¯¤«¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤ä¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡±¿Æ°¤È½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î´Ø·¸¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤äÂ¡´ï°Ü¿¢¤Î¼ê½ÑÎò¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤è¤ê±¿Æ°ÉÔÂ¤¬½Å¾É²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤â·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£