Perfect World Entertainmentが「ペルソナ」シリーズをもとにした新たなモバイルゲームを開発中だと、販売元が本日正式に認めた。

今のところ『Code Name: X』というタイトルの本作は、東京を舞台とし、『ペルソナ5』と同じ世界となるようだ。実際にGematsuは、トレーラーに登場するバイナリコードを解読すると、「ペルソナ5X」となることをすぐさま突き止めていた。

業界アナリストDaniel Ahmadはその後Twitterで、本作が「ペルソナ」シリーズを元にしたゲームだと、Perfect World Entertainmentが正式に認めたことを報告した。

Perfect World confirmed to me its based on the Persona IP

トレーラーには、フードを被ったミステリアスな人物が、かの有名な渋谷109をバックに屋上に立つ姿が映し出されている。その合間には、渋谷のスクランブル交差点付近の巨大なスクリーンを乗っ取るためと見られるプログラムをアップロードするハッカーの姿が映し出されている。

トレーラーは以下から確認できる。

- Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 13, 2021