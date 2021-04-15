¡Öµð¿Í¤ËÉÔËþ¡×¡¡Åìµþ¥É¡¼¥àÇúÇËÍ½¹ðÍÆµ¿¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥óÂáÊá
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ê¤É¤òÇúÇË¤¹¤ë¤È¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£´Ý¤ÎÆâ½ð¤Ï15Æü¡¢º´²ì»ÔÀîÉûÄ®¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼½¾¶È°÷¡¢ÊÆ¸÷ÀµÌÐÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤ò°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÊÆ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµð¿Í¤Î±¿±ÄÊý¿Ë¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¾×Æ°Åª¤Ë¡Ê¥á¡¼¥ë¤ò¡ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤»¤ä¤í¤¬¤¤¡ª¿Í¤ò¿Í¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤¡ÖÆþ´ÉË¡¡×
¡¡ÊÆ¸÷ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ö°ìÈÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çµð¿Í¤¬´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤Ï2019Ç¯¤È20Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï1·î10Æü¸á¸å1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÆÉÇäµð¿Í·³¡×¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡ÖµåÃÄ»ÜÀß¤Ê¤é¤Ó¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÇúÇË¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤Ëµå¾ì¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¿³Êª¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú°ÂÃ£¹±ÂÀÏº¡¢ÎÓÅÄÆà¡¹¡Û