ÂæÉ÷2¹æ¡¡Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¡¡º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ
2021/04/15 16:35 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
4·î15Æü(ÌÚ)15»þ¸½ºß¡¢ÂæÉ÷2¹æ¡Ê¥¹¥ê¥²¡Ë¤Ï¥«¥í¥ê¥ó½ôÅç¤ÇÈ¯Ã£Ãæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÈ¯Ã£¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢§ÂæÉ÷2¹æ¡¡4·î15Æü(ÌÚ)15»þ¡¡Â¸ºßÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¥«¥í¥ê¥ó½ôÅç¡¡Âç¤¤µ³¬µé¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡¶¯¤µ³¬µé¡¡¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡°ÜÆ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¾¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¡Ãæ¿´µ¤°µ¡¡¡¡¡¡990 hPa¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡¡¡¡¡25 m/s (Ãæ¿´ÉÕ¶á)¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡35 m/s
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ËËÌ¾å¡¡Íè½µ¸åÈ¾¤Ë¤«¤±Åì¿Ê¤«
À¤³¦³Æ¹ñ¤Îµ¤¾Ýµ¡´Ø¤¬·×»»¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÂæÉ÷2¹æ¤Ï¤³¤ÎÀèÈ¯Ã£¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤ËÃ£¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÊÏ©¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤ËËÌ¾å¤·¤¿¤¢¤È¡¢ËÌÅì¤Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÌÜÀè5Æü´Ö°ÊÆâ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ê¤É¤Ë¶á¤Å¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Õ¤ÏËÜ½£¤ÎÆî¤Ç¤â¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤À¾É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÏÆî¤Î³¤¾å¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¤Þ¤ï¤ëÉ÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢Áá¡¹¤ËÅì¤Ø¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ1¤ÄÌÜ¤ÎÂæÉ÷
ÂæÉ÷2¹æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é2¤ÄÌÜ¡¢4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é1¤ÄÌÜ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷¤Ç¤¹¡£4·î¤ÎÂæÉ÷È¯À¸¿ô¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï0.6¸Ä¤È¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åý·×¤ò¤ß¤ë¤È¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ÂæÉ÷¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½Õ¤È¤Ï¤¤¤¨ÌýÃÇ¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á140¸ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷2¹æ¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥¹¥ê¥²¡ÊSurigae¡Ë¡×¤ÏËÌÄ«Á¯¡ÊÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢ÏÉ¤Î°ì¼ï¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥ê¥²¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Î2021Ç¯ÂæÉ÷2¹æ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Á°²ó¤Þ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿140¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥à¥¸¥²¡ÊÆú¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤«¤éº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£