¡Ö¥ß¥Ê¥ê¡×¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥æ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥¢¥¹¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë¿·ºî¤Ë½Ð±é¤«
¡¡¡Ö¥ß¥Ê¥ê¡×¤Ç¥¢¥¸¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥æ¥¡¥ó¤¬¡¢¡Ö¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¥¢¥¹¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔÂè3ºî¤Ë½Ð±é¸ò¾ÄÃæ¤ÈÊÆDeadline¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¹¥é¡¼¥º¡×¤Î¥¥¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬¼ç±é¡£¡Ö¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡ÖJudas and the Black Messiah¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤ÇÆ±¾Þ¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¡¼¥ä¤â½Ð±é¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¡¼¥ë¤¬´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«µÓËÜ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê¤¬¤±¡¢ÊÆ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤¬ÇÛµë¤¹¤ë¡£2022Ç¯7·î22Æü¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¥æ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤ä¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡·à¾ìÈÇ¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥ß¥Ê¥ê¡×¤ÎA24¤¬À©ºî¤¹¤ë¿·¥³¥á¥Ç¥£¥·¥ê¡¼¥º¡ÖBeef¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë¡¢¥¢¥ê¡¦¥¦¥©¥ó¤È¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤ÏÀèÆü¡¢Netflix¤¬ÁèÃ¥Àï¤ÎËö¤ËÇÛ¿®¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£