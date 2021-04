愛されるドーナツ、食べログランキング1位「ハリッツ」の魅力とは

食べログではドーナツ部門1位であり、今話題の100店を選出した「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」では、3年連続で選出されている人気店。そのこだわりと魅力に、ドーナツ探求家・溝呂木一美さんが迫ります!

#toc_container{display:none!important;}〈食べログNo.1には理由がある!〉ドーナツ編教えてくれる人ホッとする雰囲気の古民家で、ふわふわのドーナツをドーナツ探求家・溝呂木さん注目のポイント手に取るだけでわかる、驚きのふんわり感おいしさと人気の秘密を取材!取材を終えて……

〈食べログNo.1には理由がある!〉ドーナツ編

食べログのジャンル別ランキング〈ドーナツ部門〉で堂々の1位(2021/4/1付ランキング)に輝く「ハリッツ 上原店」。その魅力はどこにあるのか? 年間300個以上のドーナツを食べる、ドーナツ探求家の溝呂木一美さんとともにお店を訪問し、お話を伺いました。

あわせて読みたい

“肉バカ”に聞く!「鹿浜 スタミナ苑」が、食べログ〈ホルモン〉部門で根強い人気のワケ

教えてくれる人

溝呂木 一美(みぞろぎ ひとみ)

ドーナツ探求家・イラストレーター・デザイナー・手芸愛好家。国内外、あちらこちらでドーナツを探し求めて、年間300個以上食べる。ドーナツに関することを調べたり、関連グッズの収集をしたりしている。ドーナツブログも日々更新中。イラストレーターとしては「かわいい・おいしい・楽しい」をテーマに描いている。著書『私のてきとうなお菓子作り』(ワニブックス)が好評発売中。

ホッとする雰囲気の古民家で、ふわふわのドーナツを

「ハリッツ 上原店」は代々木上原駅の南口から坂を上がって、細い路地に佇む、古民家をリノベーションしたお店。2004年にワゴン車で移動式のカフェとして誕生し、2006年にこちらにお店を構えたそうです。

玄関からお店に入ると、木製のかわいらしいショーケースがお出迎え。日本家屋を活かした店内には、手作りのメニューボードやオブジェが飾ってあり、つい長居してしまいそうな、ホッとする雰囲気。テーブル席が3つほどあり、障子から温かい日差しが差し込んで、一息入れるには最高の場所です。(※現在イートインスペースはお休み中)

メニューは日替わりで、常時約8種類ほどのドーナツが並ぶそう。ドーナツのほかに、スコーンやケーキなどの焼き菓子もあります。 本日の日替わりドーナツは?

ふっくらしたドーナツはどれもおいしそうで、何を食べようか迷ってしまうのも楽しみのうち。 コーヒーもあります

ドリンクメニューも豊富でテイクアウトが可能なので、一緒にオーダーするのもいいですね。

ドーナツ探求家・溝呂木さん注目のポイント

「ハリッツ 上原店」は、食べログでドーナツ部門1位であり、今話題の100店を選出した「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」では、2018年から3年連続で選出されている人気店です。

もうすでにハリッツのドーナツを経験済みの溝呂木さん、No.1に選ばれている理由はここにあるのではないか? そんな注目のポイントを3つ挙げてくれました。

1. ふわんふわんでもっちもち、幸福感あふれるイースト生地

2. 毎日食べても飽きない、身近な食材でアレンジするドーナツのレパートリー

3. 「揚げているの?」と聞きたくなるくらい、まったく油っぽさがない

手に取るだけでわかる、驚きのふんわり感

今回は定番商品の「プレーン」「クリームチーズ」「シナモンカレンズ」と、日替わり商品の「抹茶」「クランベリー」をいただきました。

初めて食べる人は、その感動をシンプルに味わえる「プレーン」がおすすめ。まず、手に持った瞬間の、ふわんっと指が生地の中に埋まってしまうような、ふんわり感に驚くはず。指の感触だけで、「これはすごい生地!」というのが伝わってきます。生地は、ひとつひとつ丁寧にリング状に成形されていて、穴が見えないくらいに、ふんわりぷっくり。 ふんわりぷっくり

次に、食べて驚きの、もっちりしっとり感。歯にふれた時の、跳ね返るような弾力が心地よく、いつまでも頬張っていたくなるほど。ちぎってみると、むっし〜っと伸びて、その弾力の強さと、しっとり感がよくわかります。口の中は、至福の食感と優しい甘さでいっぱいに。表面には、さらっとした粉砂糖が使用されていて、ふわっとした飽きのこない甘さを追加しています。また、全然油っぽくないのもすごい! 「本当に油で揚げているの?」と疑うほどの油切れの良さは、まるで魔法のようです。

プレーンを食べたら、次におすすめしたいのは、クリームチーズを生地に包み込んだ「クリームチーズ」。クリームチーズの酸味と、表面の砂糖の甘さの相性が抜群。しっとり感も高まって、最高においしいです。 中にはクリームチーズ

定番商品も日替わりも、全種類制覇してみたくなるようなおいしさ! ドーナツって、全種類挑戦できる気軽さもいいですよね。

おいしさと人気の秘密を取材!

売り切れることもあるので、早めの時間がおすすめ

溝呂木

1日に何個のドーナツを揚げていますか?

ハリッツ

現在は時短営業で、平日は10時〜16時、土・日・祝日は11時30分〜16時なんですが、毎日大体400個前後は揚げていると思います。

溝呂木

ふわふわもちもちで至福の食感に感動しました! 粉や、発酵時間など、大切にしているポイントなどありましたら教えて下さい。

ハリッツ

抜き型で生地を抜かないので、成形方法や発酵具合には、特に気をつけています。

溝呂木

抜き型で生地を抜くのではなく、棒状にした生地をドーナツ形にしているのも、おいしさのポイントなのですね。油っぽくなくて驚いたのですが、生地を揚げるコツなどあるのでしょうか?

ハリッツ

やはり発酵のタイミングが大切になってきます。

溝呂木

これは意外! 発酵のタイミングが油っぽくならない大事なポイントなんですね。今まで作ってこられたドーナツの種類はどのくらいありますか? そのなかでも、特に気に入っているドーナツはありますか?

ハリッツ

あまり人気がなくて消えてしまった種類も入れると、だいたい50種類くらいかと思います。個人的に好きな味は、「ごまはち」という、すりごまとはちみつのあまじょっぱい味の、日替わりのドーナツです!

溝呂木

「ごまはち」! 日替わりで出合えれば、絶対GETしたいです!! 今後、挑戦したいと考えているドーナツなどありますか?

ハリッツ

アレルギーなどを考慮した生地のドーナツを作ってみたいとは考えています。

溝呂木

移動カフェから始まり、店舗として営業され、多くの人に愛されたのは、ドーナツのおいしさに他ならないと思います。ハリッツのドーナツ、最大の魅力は何でしょうか?

ハリッツ

特別感などはないけれど、身近な感じが愛されているのかなと思います。

溝呂木

私もハリッツのドーナツには親しみやすさ、素朴さを感じています。そして、その優しい味わいが素敵です! ドーナツを作る上で、心がけていることを教えてください。

ハリッツ

コツコツと丁寧に作り続けることですね。

取材を終えて……

年間300個以上のドーナツを食べているのですが、ドーナツの良さはその店の個性によってそれぞれです。でもハリッツのドーナツは、1周してからまた戻ってきたくなるような、そんな懐かしい雰囲気と味だと感じています。久しぶりに訪れたハリッツでしたが、「やっぱりおいしい……!」と改めて再確認&感動しました。

ハリッツのドーナツは、特に派手でもなく、主張が強いわけでもなく、奇をてらわない食材で、日常に寄り添うようなドーナツ。まさにコツコツと丁寧に……。そんなドーナツに対する真摯な気持ちが、ふわふわもちもちの生地に詰まっていました。

<店舗情報>

◆ハリッツ 上原店

住所 : 東京都渋谷区上原1-34-2

TEL : 03-3466-0600

受賞・選出歴 :





※本記事は取材日(2021年3月24日)時点の情報をもとに作成しています。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:溝呂木一美・食べログマガジン編集部 写真:ジェイムス・オザワ

The post 愛されるドーナツ、食べログランキング1位「ハリッツ」の魅力とは first appeared on 食べログマガジン.