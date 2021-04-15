¡È·°¡ÉÉð°æºé¡¢·õ¿´¤Î²áµî¤Ë¾×·â¤â¡Ö·õ¿´¤È·°¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º±Ç²è¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡¿The Beginning¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¡¢2¼ïÎà¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬15Æü¡¢²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ðÇòÊÔ¡×¡õ¡Ö·õ¿´¡ß·°ÊÔ¡×¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢»Ö¡¹Íº¿¿¼Â¡ÊÆ£¸¶ÎµÌé¡Ë¤È¤Î»àÆ®¤Î¸å¡¢¿ÀÃ«Æ»¾ì¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë²á¤´¤·¤¿·õ¿´¤¿¤Á¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹¶·â¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·õ¿´¤Î²áµî¤È¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½½»ú½ý¤Ø¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸¶ºî¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ÍëÏÊÓ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿±ï¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡ØThe Final¡Ù¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¡¢·õ¿´¤¬²áµî¤ò¸ì¤ë¡ÖÄÉ²±ÊÓ¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ØThe Beginning¡Ù¡Ê6·î4Æü¸ø³«¡Ë¤Î2Éôºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡Ö¹ðÇòÊÔ¡×¤È¡Ö·õ¿´¡ß·°ÊÔ¡×¡£¡Ö¹ðÇòÊÔ¡×¤Ï¡¢·õ¿´¤¬»´»¦¤·¤¿¸µºÊ¡¦ÀãÂåÇÃ¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤ÎÄï¤Ç¡¢·õ¿´¤Ë¶¯¤¤º¨¤ß¤ò»ý¤ÁÉü½²¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±ï¤È¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£±ï¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë·õ¿´¡¢º¨¤ß¤ÎÎÏ¤Ç·«¤ê½Ð¤¹àØÌÔ¤Ê±ï¤Î·õ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·õ¿´¡ß·°ÊÔ¡×¤Ï·õ¿´¤È·°¡ÊÉð°æºé¡Ë¤Î2¿Í¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£·õ¿´¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿·°¤Ï¡¢Ê¿²º¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á·õ¿´¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢·õ¿´¤â¡Èµ¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¡É¤¬¤¢¤ê¡¢·°¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÝ¤ì¤ºÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢·°¤ÈÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿·õ¿´¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢2¿Í¤Î¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿10Ç¯´Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·°¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿Éð°æ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤Î»£±Æ¤«¤é5Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢·õ¿´¤È·°¤¬¿ÀÃ«Æ»¾ì¤ÇÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·õ¿´¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·°¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö·õ¿´¤¬ÇÃ¤µ¤ó¤ò»Â¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²áµî¤òÊ¹¤¤¤Æ·°¤Ï¶¯Îõ¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î½÷À¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·°¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·õ¿´¤Î²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·õ¿´¤È·°¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢·°¤¬·õ¿´¤ò¸«¤Æ»×¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£