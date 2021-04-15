¥Á¥ç¥³¹¥¤¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡ª²Æ¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿·¿©´¶¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¡©
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Öfrozen cake 111¡Ê¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥±¡¼¥ ¥Þ¡¼¥Á¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¿©´¶¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬ÈÎÇäÃæ¡£
¥Á¥ç¥³¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²òÅà¤·¤¿½Ö´Ö
¡Öfrozen cake 111¡×¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬¡È¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²òÅà¤·¤¿½Ö´Ö¡£
Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¤¢¤È¤Ë-25¡î¤ÇµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¶Ë¾å¤Î¸ý¤É¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ý¤¢¤¿¤ê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥±¡¼¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²Æ¾ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤·¤Æ¤Û¤í¤Ã¤È¿©´¶¤ò¡¢Åß¾ì¤Ï¾ï²¹¤Ç¾¯¤·ÃÖ¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤êÇ»¸ü¤Ê¿©´¶¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¸¶ÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÍ¥Àè
¥Ù¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤È»ÀÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ë¡¼»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤¸åÌ£¤¬¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
ËÒÁð¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿µí¤Î¥ß¥ë¥¯¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Õ¥§¥Ã¥É¥Ð¥¿¡¼¡×¤ä¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î²Æì¸©»ºÁÆÅü¡Ê¤½¤È¤¦¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°Ê³°¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
1¥«¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢2¥«¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤ÆËÜ³Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤Æ´Å¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¡Ä¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇÛ¹ç¤À¤«¤é¤³¤½¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£1¥«¥Ã¥È¤´¤È¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Æ¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ3,700±ß¤Ç¡¢Á÷ÎÁ¤ÏÊÌÅÓ°ìÎ§880±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Á÷Æü¤«¤éÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç30Æü°Ê¾åÊÝ¤Ä¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ê¤éÊì¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡ý
¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ë²Æ¤Î»þ´ü¡¢¡Ö¤º¤Ã¤·¤êÇ»¸ü¤Ê¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¹¤®¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Ë¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«È¯¡£Ç¯Ãæ³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¿·´¶³Ð¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.frozencake111.shop/