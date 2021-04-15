¡Ú¤ª¶â¤Ç»Â¤ëÆó¼¡¸µ¥ï¡¼¥ë¥É¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Ï¡»¡»Ëü±ß!?¤É¤ì¤À¤±¤ÎºàÎÁÈñ¤¬³Ý¤«¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿
¡¡¸¶ºî¤Î³¨ËÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¾À¤µª¶á¤¯¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ¤¤À¿ê¤¨¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤½¤ì¤æ¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¤³¤ì°Ê¾åÀâÌÀ¤ÎÉÔÍ×¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢²þ¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Õ¤Èµ¿Ìä¤¬¡Ä¡Ä
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Ã¤ÆËèÆü¾Æ¤¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¥¹¥´¥¤¤ª¶â³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×
¡¡ÀµµÁ¤Î¥Ò¡Ý¥í¡Ý¤Ç¤¢¤ê¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î1ÉÊ¡£¿©¤¹¼ÔÃ£Á´¤Æ¤¬ÈþÌ£¤¤¤ÈÓ¹¤ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¡£¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎºàÎÁÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ÎºàÎÁÈñ¤¬³Ý¤«¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¨°ÊÁ°¹Í»¡¤·¤¿ºÝ¤Ë»»½Ð¤·¤¿¥Ç¡Ý¥¿¤ò´ð¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ÎºàÎÁÈñ¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤«¡©
¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ç¡Ý¥¿¡Û
¿ÈÄ¹170.5cm
´é¤ÎÄ¹¤µ77.5cm
´é¤ÎÉý93cm
Æ¬ÉôÂÎÀÑ350,967㎤
»ÔÈÎ¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó1¸ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÂÎÀÑ¡¡353.9㎤¤È½ÅÎÌ80.7£ç
350,967¡à353.9¡á991.7ÇÜ
¢ã¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÆ¬¤Î½Å¤µ¢ä
80.7£ç¡ß991.7¡á80030.19£ç
¤ª¤è¤½80£ë£ç
¡úºàÎÁµÚ¤Ó¶â³Û¡ú
¢¨²Á³Ê¡¦com¤ÎºÇ°ÂÃÍ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁÊÌ¡Ë¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏÊ´¡¡24kg¡¡\213¡Ê£±Ô¡Ë¡ß24¡á\5,112
¾®ÇþÊ´¡¡9kg¡¡\149¡Ê£±Ô¡Ë¡ß9¡á\1,341
º½Åü¡¡¡¡2kg¡¡\186¡Ê£±Ô¡Ë¡ß2¡á\372
¥É¥é¥¤¥¤¡Ý¥¹¥È¡¡0.4kg¡¡¡¡\436¡Ê500£ç¡Ë¡ß0.8¡á\348.8
À¸Æý¡¡6kg¡¡¡¡\199¡Ê£±Ô¡Ë¡ß6¡á\1,194
¥Ð¥¿¡Ý¡¡2kg¡¡¡¡¡¡\459¡¡¡Ê500g¡Ë¡ß4¡á\1,836
±ö¡¡0.3kg¡¡¡¡¡¡¡¡\104¡¡¡Ê100g¡Ë¡¡¡ß3¡á\312
¤Ä¤Ö¤¢¤ó¡¡31kg¡¡¡¡¡¡\421¡Ê£±Ô¡Ë¡¡¡ß31¡á\13,051
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡1.3kg¡¡¡¡\235¡Ê£±Ô¡Ë¡ß1.3¡á\305.5
Íñ¡¡6kg¡¡¡¡¡¡\583¡Ê£±Ô¡Ë¡ß6¡á\3,498
¡ÚÀ¸ÃÏ¤Î½ÅÎÌ¡¡¹ç·×82£ë£ç¡Û¡¡¶â³Û¹ç·×¡¡\27,370.3
Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡¡365¡ß\27,370.3¡á\9,990,159.5
¤Ê¤ó¤È¤ª¤è¤½1,000Ëü±ß¡ª¡ª¡ª¡ª
¢£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¡Ú¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¡¥Ç¡Ý¥¿¡Û
¿ÈÄ¹176.7cm
´é¤ÎÄ¹¤µ77.5cm
±ü¹Ô22cm
¢¨Ä¾ÊýÂÎ¤ÎÂÎÀÑ¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬ÉôÂÎÀÑ102,300㎤
¿©¥Ñ¥ó1¸ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÂÎÀÑ264㎤¡¡¡¡½ÅÎÌ60£ç¢¨6ËçÀÚ¤ê´¹»»
102,300¡à264¡á387.5ÇÜ
¢ã¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤ÎÆ¬¤Î½Å¤µ¢ä
60£ç¡ß387.5¡á23250£ç
´é¤Î½ÅÎÌ¡§¤ª¤è¤½23.2Ô
¡úºàÎÁµÚ¤Ó¶â³Û¡ú
¢¨²Á³Ê¡¦com¤ÎºÇ°ÂÃÍ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÁ÷ÎÁÊÌ¡Ë¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏÊ´¡¡15.5kg¡¡\213¡Ê£±Ô¡Ë¡ß15.5¡á\3301.5
º½Åü¡¡¡¡0.8kg¡¡\186¡Ê£±Ô¡Ë¡ß0.8¡á\148.8
¥É¥é¥¤¥¤¡Ý¥¹¥È¡¡0.2kg¡¡\436¡Ê500£ç¡Ë¡ß0.4¡á\174.4
¿å¡¡11.6kg¡¡\170¡Ê1£Ì¡Ë¡ß11.6¡á\1,972
¥Ð¥¿¡Ý¡¡1.1kg¡¡\459¡Ê500g¡Ë¡ß2.2¡á\1009.8
±ö¡¡0.3kg¡¡\104¡Ê100g¡Ë¡ß0.3¡á\31.2
¥¹¥¥à¥ß¥ë¥¯0.3kg¡¡\1,118¡Ê1£Ì¡Ë¡ß0.3¡á\335.4
¡ÚÀ¸ÃÏ¤Î½ÅÎÌ¡¡¹ç·×29.8kg¡Û¡¡¡¡¶â³Û¹ç·×\6,973.1
Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡¡365¡ß\6,973.1¡á\2,545,181.5
¡¡¤³¤Á¤é¤ÏÃæ¤Î¤¢¤ó¤³¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¥ê¡Ý¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â254Ëü¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤ÎÆ¬¤ÏÇ¯´Ö¤Ë1253Ëü5341±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¹½¡¢¤¤¤ä¤¹¤´¤¤ºàÎÁÈñ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ë¥«¥ì¡Ý¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÆ¬¤âËèÆüºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤ËÁêÅö¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ï¡Ý¥ë¥É¤Ç¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÏÁêÅö¤Ê»ñ»º²È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢É½¸þ¤¤Ï¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¹¤¯²ñ¼Ò·Ð±Ä¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡©
¡¡¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¼õÃíÀ¸»º¤¹¤ì¤Ð°Õ³°¤ËÇä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¿©¤Ù¤¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÁêÅö¤Ê¿Í¿ô¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥µÚ¤Ó»ñÎÁ
¥Æ¥ì¥Ó¡¡¡Ú¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Û
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡¡¡Ú¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Û
¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
£Ë£Å¡ª£Ó£Á£Î
¥«¥í¥ê¡¼£Ó£ì鄯£ó£í
¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Ê¸¡¦Æâ³¤¡¡·ò¡Ê¤è¤·¤â¤È¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¡Ë
¤è¤·¤â¤È¥é¥¤¥¿¡¼¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÂçºåÈ¯¿®¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤ò°éÀ®¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¡ª¡¡¢Íhttps://writers.academy.yoshimoto.co.jp/