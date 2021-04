Appleは、現地時間4月20日午前10時(日本では4月21日午前2時)からスペシャルイベント「Spring Loaded」を開催すると発表しました。新型iPad Proなどの発表が予想されています。

Appleはスペシャルイベント「Spring Loaded」を現地時間4月20日午前10時から開催を発表しました。日本時間では、4月21日の午前2時からの開催です。



従来と同様、イベントの模様はオンラインでストリーミング配信されます。



Appleが4月20日にイベントを開催するとの情報は、Siriが予告していたことでも話題となっていました。

「Spring Loaded」イベントの公式イメージには、Apple Pencilで描いたような線が、カラフルなグラデーションで彩られています。



Appleのワールドワイド・マーケティング上級副社長、グレッグ・ジョズウィアック氏はTwitterで、Apple本社の敷地内をカラフルなリボンが舞う動画のツイートを公開しています。



So excited for this one! Only seven more days. pic.twitter.com/PVJFcESqh8

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021