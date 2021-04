先週末(4月9日〜4月11日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、日本からは小栗旬も出演しているハリウッド映画『ゴジラvsコング』が、興行収入1,388万ドル(約15億2,680万円)で2週連続となる首位に輝いた。累計興収は7,000万ドル(約77億円)となり、公開2週目で早くもクリストファー・ノーラン監督の『TENET テネット』の最終興収を抜き、コロナ禍で最大のヒット作となった。(数字は Box Office Mojo調べ、1ドル110円計算)

米ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携して展開する「モンスター・ヴァース」シリーズの第4弾として、破壊神ゴジラと守護神コングの直接対決を描いた本作。アメリカでは劇場公開と同時にワーナーの動画配信サービス「HBO Max」でも追加料金なしで配信されていることを考えると、記録的なヒットといえる。ワーナーは実際の数字は明かしていないものの、『ゴジラvsコング』は「HBO Max」での視聴者数でも記録を打ち立てたと発表。中国でのヒットもあり、世界興収は3億5,780万ドル(約393億5800万円)に達しているという。

メガホンを取ったのはハリウッド版『Death Note/デスノート』のアダム・ウィンガード監督で、アレキサンダー・スカルスガルドやミリー・ボビー・ブラウンなどが出演。小栗は、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズ前2作で渡辺謙が演じた芹沢猪四郎博士の息子、芹沢蓮役を務めている。(編集部・市川遥)

4月9日〜4月11日の全米ボックスオフィスランキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(1)『ゴジラvsコング』

2(3)『Mr.ノーバディ』

3(2)『ザ・アンホーリー(原題) / The Unholy』

4(4)『ラーヤと龍の王国』

5(初)『ボイジャーズ(原題) / Voyagers』

6(5)『トムとジェリー』

7(6)『ザ・ガール・フー・ビリーブズ・イン・ミラクルズ(原題) / The Girl Who Believes in Miracles』

8(7)『ザ・クーリエ(原題) / The Courier』

9(8)『カオス・ウォーキング(原題) / Chaos Walking』

10(9)『ザ・クルーズ:ア・ニュー・エイジ(原題) / The Croods: A New Age』