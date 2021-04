俳優の佐藤健が主演する、大ヒットシリーズの最新作にして完結作となる『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』が、いよいよ4月23日、6月4日より公開される。今の時代に『るろうに剣心』を観るべき理由とは? 今回は、国民的人気を誇るキャスト達が生身で披露するアクションに注目。彼らのエモーショナルな超絶アクションの数々が、“お祭り”のごとく現在の日本を明るく照らす。

【写真】超絶アクションの連続! 剣心、巻町操ら『るろうに剣心 最終章 The Final』場面写真

2012年に第1作目が公開されて以降、累計観客動員数980万人を突破する俳優・佐藤健主演の映画『るろうに剣心』シリーズ。そんな同シリーズの見どころのひとつと言えば、豪華キャスト達が魅せる超絶アクション。

◆豪華キャストが一堂に会するアクション



本シリーズには、斬れない刀<逆刃刀>を手に、人々を守るため数々の死闘を繰り広げてきた緋村剣心役の佐藤健をはじめ、内務省警視局警官で元新選組、剣心のライバルで仲間としても刀を振るってきた斎藤一役の江口洋介、驚異の腕力で友である剣心や仲間たちを守る相楽左之助役の青木崇高、御庭番衆の血を引き男性と肩を並べて闘う少女・巻町操役の土屋太鳳などが名を連ね、さらに本作から新田真剣佑が雪代縁役で参戦。全てを破壊し、剣心への復讐に命を懸ける最恐のラスボスとして壮絶なバトルを繰り広げる。



大友啓史監督は「剣心にとって、縁は本来一番戦いたくない相手。贖罪の念がアクションの合間に組み込まれている。縁の方も憎しみ以外の感情が生まれてくる。クライマックスの二人のバトルは、そんな濃密でエモーションがほとばしるものとなっています」と明かす。



キャストたちはほぼ全員、スタントマン無しで危険なアクションに挑戦。俳優同士がリアルにぶつかる姿からは、肉体の迫力だけでなく、濃密な感情も同時にあふれ出している。豪華キャストが一堂に会し、実際に刀や拳を交えたアクションを楽しめるのは、『るろうに剣心』ならではの醍醐味だ。

◆コロナ禍により延期を余儀なくされるも「当初よりもレベルが上がった」

当初は2020年7月3日、8月7日に公開を予定するも、コロナ禍により延期を余儀なくされた『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』。しかし、終息の兆しが見えず暗いニュースが続く中でも、大友監督を始めとするスタッフや関係者たちは再始動へ向け前進。そしてついに『The Final』が4月23日、『The Beginning』が6月4日より公開されることが決定した。

当時について、大友監督は「苦戦の連続でしたが冷静に頭を冷やし、より作品をレベルアップさせるために仕上げに取り組んできました。当初よりも映像や音の面、色々な部分でかなりレベルが上がったと手ごたえを感じています。原作、アニメのファンの方も含めてとにかく喜んでいただきたいという気持ちで作っていました」と、延期によって与えられた時間を有効活用し、信じて待ち続けてくれるファンへ最高の作品を届けることに注力したと語る。

◆『The Final』らしい、『るろうに剣心』らしい“お祭り”に

原作の中でもかなりハードな内容とされているエピソードを映画化した『るろうに剣心 最終章』。『The Final』では、これまでとは異なり、剣心の過去や十字傷の謎を知る男・縁との私情による戦いが描かれる。大友監督は「剣心と縁の時空を超えた因縁のドラマを、『るろうに剣心』らしい様々な要素を巻き込んだダイナミックなグルーヴの中で、しっかりとエンターテインメントとして着地させたかったんです。『The Final』らしい、『るろうに剣心』らしい“お祭り”にしようと常に意識していました」と作品に込めた思いをコメント。

コロナ禍で数々の大作が公開延期となる中、ついに映画ファンに届けられる『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』。“お祭り”のように日本中を明るく照らしてくれることを期待したい。 映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月4日より全国公開。