日産が「Zプロト」などの新型車をチラ見せ！ 躍動感溢れる動画を公開！

「セントラ」「フロンティア」「パスファインダー」なども登場

日産の米国部門が2021年4月3日、「The New Nissan」と題した動画をYouTubeで公開しました。

動画「The New Nissan」のワンシーン

映画「キャプテン・マーベル』「アベンジャーズ/エンドゲーム』などに出演した俳優ブリー・ラーソンさんが登場。

初代「フェアレディZ」などかつての日産の名車に触れつつ、今後発売を予定している10車種の新型車も次々と“出演”します。

動画に登場する新型車は、スポーツカー「フェアレディZ」のプロトタイプをはじめ、小型セダン「セントラ」、ピックアップトラック「フロンティア」、大型SUV「パスファインダー」、SUV「ローグ」、電動SUV「アリア」などです。

動画の長さはちょうど1分間でコンパクトですが、後半はさまざまな新型車が都市や荒野を駆け抜けていくシーンが続き、ラーソンさんの「This is The New Nissan」のセリフで締めくくられるという構成で、期待を抱かせる内容です。