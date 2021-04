映画公開から5周年の迎えたディズニー・アニメーション映画「ズートピア」の世界観を体験できるスペシャルカフェ「『ズートピア』OH MY CAFE」が、4月23日から東京・大阪・名古屋で順次、期間限定でオープンする。

カフェメニューは、「<ニック>誰でも何にでもなれるかもしれない ベジタブルカレー」(2079円※税込み、以下同)、「<ジュディ>故郷のお野菜たっぷり!? サンドウィッチプレート」(2189円)など、人気キャラクターや本編に登場するシーンなどをイメージ。

<ニック> 誰でも何にでもなれるかもしれない ベジタブルカレー

<ジュディ> 故郷のお野菜たっぷり!? サンドウィッチプレート

落ち込むジュディが食べていた冷凍食品を再現した「<ジュディ>おひとりさまニンジン・ドリア」(1639円)、「<フラッシュ>提供には時間がかかります!アイスコーヒー」(税込759円、マグカップ付きはプラス1760円)」などのユニークなメニューも登場するほか、ステーショナリーやファッション雑貨などのオリジナルグッズも販売される。

<ジュディ> おひとりさまニンジン・ドリア

オリジナルグッズ

なお、同カフェでは新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、来場者及び従業員のさまざまな安全対策を実施。詳細は公式ホームページ(https://zoo.ohmycafe.jp/)で確認できる。

「『ズートピア』OH MY CAFE」は4月23日から6月27日まで東京・OH MY CAFE TOKYO、4月28日から7月6日まで大阪・OH MY CAFE OSAKA、6月2日から7月13日まで愛知・kawara CAFE&KITCHEN 名古屋パルコ店で開催。