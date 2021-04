ブリザード・エンターテイメントの人気FPS「オーバーウォッチ」のプロeスポーツリーグである「オーバーウォッチ・リーグ」に参戦している韓国人eスポーツ選手「Fearless」ことEui-Seok Lee氏が、自身のTwitchチャンネル上でアメリカで過ごす中で体験した人種差別について語っています。

Korean Overwatch League Player Shares His Experience With Anti-Asian Racism In America

https://kotaku.com/korean-overwatch-league-player-shares-his-experience-wi-1846655749

Fearlessはオーバーウォッチ・リーグに参戦しているDallas Fuelというアメリカのテキサス州ダラスを拠点とするチームに所属する韓国人eスポーツ選手。Dallas Fuelはダラスを拠点としているため、アメリカでプロゲーマーとして活動しています。オーバーウォッチ・リーグでの合計獲得賞金は12万8997ドル(約1400万円)。

そんなFearlessが自身の配信の中でアメリカで体験した人種差別について語った内容をザックリまとめたのが以下のムービー。Fearlessはムービーの中で「アメリカでアジア人として過ごすことは真剣に恐ろしいことです。周りの人はすぐに私たちアジア人にケンカを売ってきます。常にこちらを見てきて、すぐにこちらに近寄ってきてわざとらしく咳をしたり、笑いながら罵声を浴びせてくる。これは本当に恐ろしいことです。海外在住の韓国人は気を付けた方がいいと思います。アメリカでの人種差別は冗談ではありません」などと語り、自身が体験した人種差別を赤裸々に告白しています。

but here's the full translation of that Fearless clip.

please see some of what OWL players and staff are facing as Asians in America. pic.twitter.com/LZWvnRkuAx— swingchip (@swingchip930) April 6, 2021