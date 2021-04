日本コカ・コーラは、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」において、4月12日から、自動販売機のサブスクリプションサービス「Coke ON Pass(コークオン パス)」の提供を、先着申し込み10万名を対象に開始する。

「Coke ON Pass」は、全国の「Coke ON Pay」対応自販機34万台(2021年4月現在)を対象に、月額料金2700円(価格は、すべて税込)でコカ・コーラ社の好きな製品を1日1本楽しめる定額サービス。同サービスの提供を通じて、「Coke ON」を通じたおトクで楽しい飲料体験の在り方を提案するとともに、消費者の多様なニーズに応じたサービス開発をさらに進めていく考え。

「Coke ON」は、2016年のサービス開始以来、コカ・コーラ社製品の限定キャンペーンや歩数計機能と連動したサービス「Coke ON ウォーク」など、おトクで楽しい飲料体験を提供し続けている。とくに2019年以降、キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」の対応を加速させ、現在、11社の決済サービスに対応し、自動販売機チャネルにおける製品購入方法の選択肢を広げている。4月現在、「Coke ON」アプリでのキャッシュレス決済率は、「Coke ON」を利用して購入したユーザーの5割を超え、さらなる伸長傾向がみられる。

今回提供を開始する自動販売機のサブスクリプションサービス「Coke ON Pass」は、「Coke ON」アプリのキャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」へApple Payまたはクレジットカードの決済サービスを設定の上、申し込むことで、毎月定額2700円で1日1本好きなコカ・コーラ社製品を楽しめるおトクなサービスとなっている。同サービスは、全国34万台の「Coke ON Pay」対応自販機で利用できる。

日本コカ・コーラでは同サービスを通じて、より身近に、より手軽に、より気持ちよく、コカ・コーラ社製品を消費者の日々の生活に取り入れてもらえるよう取り組み、おトクで楽しい飲料体験を提供していく考え。

[定額料金]2700円/月(税込)

[開始日]4月12日(月)

