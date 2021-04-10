「両手合わせて最も長い爪を持つ女性」のギネス世界記録保持者が爪を切る動画
「両手合わせて最も長い爪を持つ女性（Longest fingernails on a pair of hands “female”）」のギネス世界記録保持者であるアヤナ・ウィリアムスさんが爪を切る動画を、ギネス世界記録の公式YouTubeチャンネルが公開しています。
【独占密着】最も長い爪を持つ女性が、25年間のばし続けた爪をついに切る｜ギネス世界記録（YouTube）
https://youtu.be/547r3_f8Pb4
米テキサス州フォートワース在住のウィリアムスさんは、2021年3月26日に自身の記録を更新し、7メートル33.55センチの新記録を樹立しました。
新記録樹立後、皮膚科を訪れ小型の医療用グラインダーで1本1本爪をカットしてもらったウィリアムスさん。
カットされた爪は、珍品奇品ばかりを展示するリプリーズ・ビリーブ・イット・オア・ノット博物館に展示されるとのことです。
※画像：YouTubeより引用
https://www.youtube.com/watch?v=547r3_f8Pb4
※ソース：
https://www.guinnessworldrecords.jp/world-records/longest-fingernails-on-a-pair-of-hands-(female)
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/4/woman-with-worlds-longest-nails-has-them-cut-after-almost-30-years-654013
(執筆者: 6PAC)