ソニーがYouTubeチャンネル「Sony Xperia」で、新型Xperiaのティザー動画を公開しました。

2021年4月14日午後4時30分から発表イベント開催

ソニーは2021年4月14日午後4時30分から、新型Xperia発表イベントを開催すると発表しています。



同イベント開催を前に、ソニーがYouTubeチャンネル「Sony Xperia」で、新型Xperiaのティザー動画を2本公開しました。





Xperia 1 靴Xperia 10 靴鯣表か

ソニーが公開した動画のうち1本には、「Three is the magic number - Xperia product announcement coming soon」との題名がつけられています。



また、動画冒頭でも「3」という数字が取り上げられているため、イベントで発表される新型Xperiaは、Xperia 1 靴Xperia 10 靴任呂覆いと、Notebookcheckが予想しています。









Source:Sony Xperia/YouTube via Notebookcheck

(FT729)