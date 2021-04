『ジュラシック・パーク』が公開されて27年が経ったが、現実の億万長者たちはあの恐竜テーマパークの建造を話題に出し始めた。

そう、彼らが言う「ジュラシック・パーク」は、あの映画のテーマパークのことだ。1993年公開の『ジュラシック・パーク』では、億万長者たちがコハクの中にあったDNAを抽出し、恐竜を蘇らせ、孤島に本物の恐竜がいるテーマパークを作ろうとする。だがティラノサウルスがオリから脱走してしまい、恐竜たちが人間たちを食べ始め、イスラ・ヌブラル島は大混乱となる......という物語だった。そしてNeuralinkの共同創業者であるマックス・ホダックは、ジュラシック・パークをその気になれば作ることもできるとTwitterで先週発言した。「私たち」とツイート中では書いていたが、その「私たち」が誰を指しているのかは不明だ。

マックス・ホダックのツイートを引用する。「その気になれば、私たちはジュラシック・パークを作ることもできるはず。遺伝子学的に忠実な恐竜にはならなそうだけども(肩をすくめる絵文字)、約15年ほど交配と遺伝子操作を進めれば、今までに見たこともないような新生物をつくることも可能になるかもしれません」

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but (shrug emoji). maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species