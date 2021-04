by kees torn

2021年3月23日、エジプトのスエズ運河で、日本の船舶貸付会社である正栄汽船が所有し台湾の海運会社の長栄海運(エバーグリーン・マリン)が運航するコンテナ船「エバー・ギブン」が座礁し、6日間にわたって船舶の往来を遮断する事故が発生しました。この事故は世界中のメディアを大きく賑わせましたが、一方のネット界ではエバー・ギブン号を題材にした「擬人化アダルト作品」が流行。現実世界とは異なる賑わいを見せています。

People are now writing erotic fanfiction about the ship that got stuck in the Suez Canal - Screen Shot

https://screenshot-media.com/the-future/trends/suez-canal-erotic-fanfiction/

エバー・ギブン号を題材とした擬人化アダルト作品は、「絵」「小説」が主流です。絵に関しては二次元関連の作品が日本に結びつけられることが多いことから、「Evergiven-chan(エバー・ギブンちゃん)」ないしは、船体の両サイドに「EVERGREEN」と長栄海運(エバーグリーン・マリン)の社名が描かれていることから、「Evergreen-chan(エバーグリーンちゃん)」と呼ばれています。

エバー・ギブンちゃんの一例が以下。事件自体が「船が座礁して動かせなくなった」という経緯だったことから、「水着」「巨大娘」「挟まって動けない」などの点を特徴とした擬人化作品となっています。

Ever Given-chan is too big for me ???? https://t.co/15Abnagej7 pic.twitter.com/7hTMcN4qeF— #ArtetaOut #AllegriIn ⬛???? (@lllIlIlIllIII) March 26, 2021

Ohayōgozaimasu Ever Given-Chan ~ <3 UwU pic.twitter.com/yv6o7xPlsm— Жртва на MKULTRA (@zumate_zumate) March 27, 2021

エバー・ギブン号の船体が緑単色だったことから、肌が緑色の擬人化作品もありました。座礁時に積まれていたコンテナに赤いものが多かったことから、髪色に関しては赤系が多い様子。

Evergiven-Chan Giantess Feet Tickled in the Suez by FursoniaStoat https://t.co/rfcsPmNOVD pic.twitter.com/U7MoI0uc1x— Gijinka Land (@IverseThe) March 30, 2021

小説については、非営利のファン作品投稿サイトArchive of Our Ownの「Suez Canal (Anthropomorphic):スエズ運河(擬人化)」カテゴリで閲覧可能です。

Suez Canal (Anthropomorphic) - Works | Archive of Our Own

https://archiveofourown.org/tags/Suez%20Canal%20(Anthropomorphic)/works

「ファイアーエムブレムif」に登場するタクミと擬人化されたエバー・ギブン号の関係を描いた「PRINCE TAKUMI'S FUN MARITIME ADEVENTURE(タクミ王子の愉快な海事アドベンチャー)」や、地中海と付き合っているスエズ運河がエバー・ギブン号と新たに関係を持ってしまうというトリプル擬人化の「Recollection of an embarrassing past(恥ずかしい過去の追憶)」などの128作品(記事掲載時点)を読むことができます。一連の作品に対し、英語圏最大のソーシャルブックマーク掲示板のRedditでは、「インターネットという発明は過ちだった」「神よ、お許しください。彼らは自分の行いを理解していないのです」といったコメントが寄せられています。