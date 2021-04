スウェーデンに拠点を置くパブリッシャー(販売元)のThunderful Publishingは「ノー」と言えるようになるためのNintendo Switch向けソフト『Say No! More』を4月9日(金)に発売した。通常価格は税込1980円。同日深夜にはPC(Steam)版も配信予定だ。なお、本作は架け橋ゲームズのローカライズにより日本語へ対応している。

『Say No! More』は、ある会社の実習生となったプレイヤーが雑用や難題を押し付けてくる上司たちに「ノー!」を突きつけ、その音波で相手を吹き飛ばしていく痛快なアドベンチャーゲームである。発表によると、作中ではキャラクターの服装や髪形などをカスタマイズできるほか、プレイ中に繰り出せる「ノー!」は17言語分の音声・エフェクトが用意されているという。

開発を手がけたドイツ・ルートヴィヒスブルクのゲーム開発スタジオ「Studio Fizbin」は、2013年に初めて自社発売したポイント&クリックゲーム『The Inner World』で、ドイツ国内の最も権威あるアワードイベント「ドイツコンピュータゲーム賞(DCP)」の大賞にあたる「Best German Game」を受賞した実績をもつ。

『Say No! More』の配信開始に関するリリース文は以下のとおり。「ノー!」を言いづらいと感じている人は、ぜひ一度プレイしてみてほしい。

「ノー」が言えないあなたを変える!

周りに流されない人になれるアドベンチャーゲーム!

『Say No! More』

Nintendo Switch™️ / PC(Steam)版リリースのお知らせ

本日 Thunderful は、「ノー!」と人に伝えることをテーマにしたユニークなアドベンチャーゲーム『Say No! More』を、Nintendo Switch™️にてリリースいたします。また、深夜には PC(Steam)版がリリースされる予定となっております。

さらに、Steam ではリリース記念セールといたしまして、2021年4月17日まで定価から10%オフの1,782円(税込)でお買い求めいただけます!

あなたは「ノー!」という言葉が許されない会社の実習生です。どんな雑用や無理難題に対しても「イエス!」という返事が求められ、やりたくない仕事を押し付けられてしまっています…。

『もっと「ノー!」と言おう』と書かれたテープを聞いて、「ノー!」と言える力を学んだら、今まで意地悪されてきた会社の上司や CEO に「ノー!」を突きつけましょう!

『Say No! More』とは 「ノー!」と言えるようになるためのユニークなアドベンチャーゲーム!

あなたは「ノー!」という言葉が許されない会社の実習生。どんな雑用や無理難題に対しても「イエス!」という返事が求められ、やりたくない仕事を押し付けられてしまっている…。

そんなときに見つけたのが自己啓発をテーマにしたカセットテープ!

『もっと「ノー!」と言おう』と書かれたそのテープを聞いて、あなたは「ノー!」と言える力を身につけることができた!

本当は「ノー!」と言いたい同僚たちにも勇気を与えながら、今まで意地悪されてきた会社の上司や CEO に「ノー!」を突きつけよう!

でも、そんな「ノー!」と言える自信と強さを手にしたとしても、一番の親友に「ノー!」と伝えることができるかな?

<ゲームの特徴> 「ノー!」の言い方を学ぼう!

熱い「ノー!」

冷え冷えの「ノー!」

疲れないための省エネ「ノー!」

クレイジーな「ノー!」

「ノー!」を溜めて威力アップ!

雑用を押し付けてくる社員をイライラさせろ!

不敵な笑いを浮かべて動揺させろ!

手を叩いて挑発しよう!

ちょっと考えてみるフリをしろ!

なんとなく話を聞いてる感じでうなずいてみよう!

いろいろな言語で音声付きの「ノー!」

キャラクターをカスタマイズ可能!

意地悪な社員、上司、CEO と戦え!

ランチタイムに仲間を増やせ!

肩の力を抜いて大笑いできる楽しいゲーム!

そして、大切なときに「ノー!」と言えるようになろう! 『Say No! More』詳細

https://www.saynomo.re Nintendo eShop : https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033055.html

Steam : https://store.steampowered.com/app/1191900/Say_No_More/

タイトル : Say No! More

開発 : Studio Fizbin

販売 : Thunderful

ジャンル : アドベンチャー / シミュレーション

プレイ人数 : 1人

プラットフォーム : Nintendo Switch™️ / PC(Steam)

価格 : Nintendo eShop 1,980円(税込)

Steam 1,980円(税込)※4月17日まで1,782円(10%オフ)

コピーライト : ©Studio Fizbin GmbH 2021. Published by Thunderful Publishing AB. All rights reserved.

紹介動画 : https://youtu.be/au6z5hIlLso

【デベロッパー】Studio Fizbin について

Studio Fizbin は、2011年に設立されたドイツのインディーゲーム開発スタジオです。初の自社タイトルとなるポイント&クリックゲーム『The Inner World』は“German Computer Games Award 2014”の“Best German Game”を受賞しました。それ以降、ドイツ公共放送や州立博物館など、公共機関と連携したゲーム開発を行っています。その一方で、新たなクライアントとの新規 IP を使った複数のプロジェクトの進行にも注力しています。

公式サイト: http://www.studio-fizbin.de/index.html

【パブリッシャー】Thunderful について Thunderful Publishing は北欧における大手ゲーム企業である Thunderful Group の子会社です。Thunderful Group は任天堂の北欧地域の販売代理店 Bergsala や1965年から続く老舗玩具メーカーAmo Toys などの合併により誕生した持株会社です。hunderful Group は北欧のみならずドイツの Headup Games やイギリスの Coatsink といったパブリッシャーの買収を行い、規模を拡大し続けています。代表的なタイトルとして、『Curious Expedition 2』『Lonely Mountains: Downhill』など。

公式サイト: https://www.thunderfulgames.com/

【本ゲームの日本語版 窓口担当】架け橋ゲームズについて 架け橋ゲームズは「日本と海外の架け橋」となるべく、海外インディーゲームの日本市場向けローカライズやリリース支援を行っているプロフェッショナル集団です。2013年の設立以来、日本市場に送り出したゲームは『Enter the Gungeon』『Overcooked®シリーズ』『Dead Cells』『Hollow Knight (ホロウナイト)』『Katana ZERO』『Haven』など200以上のタイトルをサポートしてきました。公式サイト: www.kakehashigames.com

Twitter: @kakehashigames