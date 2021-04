ロックバンド・MAN WITH A MISSIONの新曲「INTO THE DEEP」が、5月14日に公開される映画『ゴジラvsコング』日本版主題歌に決定した。映画史上で最も象徴的な伝説の2大モンスター、〈破壊神〉ゴジラと〈守護神〉コングが激突する本作に、〈究極の生命体〉マンウィズが参戦。究極の三怪獣の激突に待ったなしだ。

【動画】ハリウッドデビュー小栗旬の姿も!『ゴジラVSコング』予告映像

ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し、『GODZILLA ゴジラ』(2014年)より展開してきた、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズと『キングコング:髑髏島の巨神』(17年)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ。待望のシリーズ最新作となる本作では、本場ハリウッド・北米を含む39の国と地域ですでに公開され、コロナ禍以降の映画界で大ヒットを記録。あとは、ゴジラの“故郷”日本での公開を待つばかり。

マンウィズの狼たちも、「ゴジラハ自分ノ中ノ絶対的ナアイコンデモアッタノデ私ノ中ノ少年ハ完全ニ踊リ狂ッタノデス」(Jean-Ken Johnny)と、かねてから大ファンだったことを打ち明けている(下段にコメント全文あり)。

MAN WITH A MISSIONは同楽曲を含むニューシングル「INTO THE DEEP」を6月9日にリリースすることも決定。超巨大級のモンスタービートを兼ね備えた攻撃的な楽曲「INTO THE DEEP」のアレンジにはBOOM BOOM SATELLITESの中野雅之が参加。カップリングには5月7日に公開となる長野オリンピックのスキージャンプ団体、大逆転の金メダル獲得を陰で支えた25人のテストジャンパーたちの感動秘話が映画化された映画『ヒノマルソウル 〜舞台裏の英雄たち〜』(主演:田中圭)挿入歌「Perfect Clarity」、新曲「小さきものたち」、さらには2019年にリリースされたテレビアニメ『ヴィンランド・サガ』のオープニング・テーマでもある「Dark Crow」をアメリカの人気メタルバンドLimp BizkitのDJリサールがリミックスした「Dark Crow」(LETHALDOSE REMIX)を収録する。初回盤付属DVDには昨年10月〜12月にかけて実施された3ヶ月連続デジタルシングルリリース記念ライブの模様も収録。

■MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)コメント

巨大ナ怪獣トイウモノハドウシテコウモ心ヲクスグルノダロウカ。圧倒的ナ存在感ト恐怖ト同時ニ神秘的ナ何カヲ感ジテシマウ。ゴジラトコングハマサニソノ象徴デアリ、本映画ノ日本版主題歌ヲ担当サセテイタダケルトイウ話ガ来タトキニハ本当ニ少年サナガラ心ガ躍リマシタ。狼ナノデ子供ノ頃トカソウイウノハナイノデスガ・・・ソンナ事ハドウデモ良クテ、コトサラゴジラハ自分ノ中ノ絶対的ナアイコンデモアッタノデ私ノ中ノ少年ハ完全ニ踊リ狂ッタノデス。GOD(神ノ)ZILLA(怪獣)。言ウナレバ神獣トカ神竜トカ。ヤバイダロ。心踊ラナイ奴イナイダロ。取リ乱シマシタ。トニカクソノ畏怖ト神秘ヲ表現シタクテプリミティブデプライマルナ衝動ヲ掻キ立テルト同時ニ荘厳カツ攻撃的ナ楽曲ヲ生ミ出ス様ニ心ガケマシタ。僭越ナガラ映画ノ予告編デ我々ノ本楽曲ガ流レタモノヲ先ニ拝見サセテイタダイタ時ニ「ヤベェ、コレハエグイグライカッコイイゾ」ト自分デモ思ッテシマッタノハ内緒デス。映画館デ是非コノ2大怪獣ノ共演ヲ目ノ当タリニシ、我々ノ楽曲トトモニ興奮シテイタダキタイト思イマス。

■映画プロデューサー・Alex Garcia コメント

“Man with a Mission has written a song that captures the grandeur and the scale of two of films biggest icons colliding in Godzilla vs. Kong. We are deeply honored to have such a respected group compose a tribute fit for these larger-than-life characters.”

和訳:“MAN WITH A MISSIONは『ゴジラvsコング』で衝突する映画界の2大アイコンのスケールの大きさと気高さを見事に捉えた曲を書いてくれました。伝説的な怪獣たちに捧げるにふさわしい曲を、このような尊敬を集めるバンドが作ってくれたことを私たちは大変光栄に思います。”

■アダム・ウィンガード監督 コメント

“Since I was a kid, I have dreamed of Godzilla and Kong clashing on the big screen. It’s as if Man With A Mission mind-melded with those dreams and wrote the perfect song to go along with our movie. I’m thrilled to have such an electric song from a groundbreaking band like Man with a Mission play with Godzilla vs. Kong.”和訳:“子どもの頃から、ゴジラとコングが大画面でぶつかり合うことを夢見ていました。まるで、MAN WITH A MISSIONがその夢と心を通わせて、この映画にぴったりの曲を書いてくれたかのようです。MAN WITH A MISSIONのような画期的なバンドが生み出す刺激に満ちた曲が、『ゴジラvsコング』と一緒に流れることに私はとても感激しています。