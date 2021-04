思わぬ形で浮気がバレることはあるが、海外では多くの人が集まるパーティーで浮気を暴露された女性がいる。

ボリビアで、出産間近の妻を祝うパーティーの場で、夫が妻の浮気を暴露した動画が話題になっていると海外ニュースサイト『Newsner』と『THE Sun』が3月30日までに報じた。

報道によると、妻と夫は友人や家族が集まって妊婦の安産を祈願するパーティーである、ベビーシャワーを開いたという。その時の様子を収めた動画がインターネット上で拡散された。動画は誰が撮影し公開したのかは不明である。なお、ベビーシャワーはが妊娠7〜8か月の時期に開かれることが多く、妻は妊娠4か月であると夫や招待客に告げていた。

『THE Sun』は動画の一部を公開しているが、動画はベビーシャワーの最中、夫が突然マイクを握り、「私はあなたたちに重要なことを告げなければならない」と話し出す様子から始まっている。動画で夫は、重要なことを告げなければならないと切り出した後、「妻は妊娠4か月ではなく6か月だ」と話し、「お腹の子どもの父親は自分ではなく、招待客の一人の男である」と言って妻の浮気を暴露している。その後夫は、招待客の一人である男性の近くに歩み寄り、男性を自身の弁護士だと説明。弁護士は、おもむろに持っていたパソコンを開き、妻と浮気相手の男性がホテルと思われる部屋のドア近くに立ち、タオル一枚でハグをするなど親しげにしている様子の浮気現場を押さえた写真や動画を招待客らに見せた。この写真や動画に浮気相手の男性の顔が写っていたことで、招待客らは浮気相手の男性を特定。妻の浮気相手を特定すると、動画の中で招待客らは妻の浮気相手に対してケーキを投げつけている。

動画の最後では、妻の浮気を暴露した後にその場から去る夫の姿が映っている。妻は夫や招待客に向かって誤解であると取り乱しながら伝えている。妻の浮気相手も招待客らに追い出されるような形でその場から立ち去っている。その後、夫婦が離婚したかどうかなどは分かっていない。なお、『THE Sun』によると動画がフェイク動画であるかどうかは不明であるという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「浮気相手が招待客の一人だったということは、浮気相手は妻か夫の友人だったということでしょ? 夫が怒ってみんなの前で暴露したくなるのも納得」「妻は子どもの父親を夫と偽って産むつもりだったのか。それはあまりにも酷い」「何食わぬ顔でベビーシャワーに参加した浮気相手もすごい」「動画を見たけど、夫婦やゲストの表情は演技とは思えなかった。フェイク動画であって欲しいが」などの声が挙がっていた。

​>>夫が愛人と比べて「ブス」など暴言や暴力、妻に訴えられる 義理の家族も殴るように挑発していた<<​​​

海外では、大勢の人が集まる場で浮気を暴露された人がほかにもいる。

イギリスで、とある夫が結婚式の披露宴で妻の浮気を暴露したと海外ニュースサイト『News24』が2020年1月に報じた。同記事によると、夫は妻が結婚式の披露宴に出席していた8人の男性と浮気していたことを知っていたという。夫は披露宴の最中、突然立ち上がってマイクを持ち、「ゲームをしよう」と言った。夫は招待客らに、目の前にある皿をひっくり返すように頼んだ。皿をひっくり返すと招待客のうちの8人の皿にシールが貼られていた。夫は皿にシールが貼られている人はその場に立つように言い、マイクを通して「この8人の男性は、私たちが付き合っている最中、妻と性行為をした」と告げたそうだ。

妻の浮気を暴露すると夫はその場を去った。夫が去った後、披露宴がどのような状態になったかなどその後の様子は不明である。なお、妻と浮気をしていた8人の男性が妻側の友人であったのか夫側の友人であったのかは明かされていない。

予想外の形で浮気が暴露されることもあるようだ。今回の妻の浮気が暴露された方法はかなり用意周到であり、夫の怒りは相当なものだったに違いない。記事内の引用について

「Husband exposes pregnant wife's affair at her baby shower, reveals to guests that she's carrying another man's child」(Newsner)より

https://explore.newsner.com/husband-pregnant-wife-baby-shower-expose-affair-cheating-lover-father-child

「OH BABY Brutal moment husband ‘proves’ his pregnant wife’s baby isn’t his at their BABY SHOWER & man she cheated with is there」(THE Sun)より

https://www.thesun.co.uk/fabulous/13088988/husband-reveals-pregnant-wife-affair-baby-shower/

「Groom humiliates wife at wedding reception by revealing the eight guests she cheated with」(News24)

https://www.news24.com/you/Wellness/groom-humiliates-wife-at-wedding-reception-by-revealing-the-eight-guests-she-cheated-with-20200103