俳優の佐藤健が8日、都内で催された『るろうに剣心 最終章 The Final』IMAX公開記念イベントに、共演の武井咲、新田真剣佑、大友啓史監督と共に登場。イベント前にIMAXの大スクリーンで本作を鑑賞した際は「マッケンのまつ毛ばっかり見ていた」と明かした。

【写真】佐藤健&武井咲&新田真剣佑が出席 『るろうに剣心 最終章』IMAX公開記念イベントの様子

本作は、和月伸宏の同名漫画を原作とする実写『るろうに剣心』シリーズ最終章の1作目。かつて人斬り抜刀斎として恐れられた緋村剣心(佐藤)が、最恐の敵・雪代縁(ゆきしろ・えにし)と死闘を繰り広げる様を描く。

佐藤は「僕は見るのが3、4回目。今日が一番グッと来ました。感動しました。今後はもうIMAX一択」と興奮をあらわに。「IMAXの技術がすばらしいというのもあるけど、グッと来たもう一つの理由は、共に戦い抜いたスタッフの皆様と一緒に見ることができた。感慨深いものを感じた」とほほ笑んだ。

続けて「今日は特に、マッケンのまつ毛ばっかり見ていた。もちろん非常に美しい横顔だなと思いながら毎回見ているけど、たぶん今日はまつ毛が2mあった。長いな〜と思ってずっと見ていた」と話すと、新田は大笑いした。

佐藤はまた「今日映画を見ていて、最初に心にあった感情は、(シリーズ制作陣の)皆様への感謝。10年分の思いが胸に迫ってきた。大友監督との出会いがなければ、今の自分は間違いなくいない。自分を信じてくれて、さらに、自分の力を引き出してくれたことに感謝しています」とコメント。「大友監督のような人が、先頭に立って、日本のエンタメ界を引っ張っていってほしい」と激励した。

イベントでは、最終章2作目の『るろうに剣心 最終章 The Beginning』もIMAX上映すると正式発表された。 映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は6月4日より全国公開。