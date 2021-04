映画『ワンダーウーマン 1984』のBlu-ray&DVDが発売されるのを前に、メイキング、本編映像、キャスト&監督のインタビューが含まれた特別映像が解禁された。ワンダーウーマン(ダイアナ)を演じるガル・ガドットとバーバラ役のクリステン・ウィグが一緒にノリノリで踊ったり、冗談を言って笑いあったり、撮影現場で仲良く過ごしていた様子を見ることができる。

【動画】『ワンダーウーマン 1984』メイキング特別映像

ガル・ガドットは映像の中で「クリステンが大好きよ!」とうれしそうな様子で話し、クリステン・ウィグも「ガルは最高の相手役で友人よ。でもすぐに芝居に入ることもできた。ヴィランとヒーロの闘いのね」と明かしている。劇中で壮絶なバトルを繰り広げた二人だが、カメラが回っている時はそれぞれの役柄を真剣に演じ、止まるとすぐに笑顔で、素顔をみせる瞬間が微笑ましい。

ダイアナの恋人スティーブを演じたクリス・パインは「最高のコンビ!」と二人を表現し、パティ・ジェンキンス監督も「二人の友情をみられてうれしくなっちゃったし、とても楽しかった」と撮影時を振り返っている。

21日発売のBlu-ray&DVDには、さらにメイキングシーンが収録されているほか、パティ・ジェンキンス監督、ガル・ガドットらによるシーン解説、NG&オフショットなど約95分の映像特典が収録されている。

