生後8週のときにバケツの中で昼寝をした6匹の子犬たち。

それから4週間後、ひと回り大きくなった彼らは、その自覚なしにバケツに入ろうとして……。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Puppies Find a Way to Fit Into Bucket || ViralHog - YouTube

とても入れそうにないけど、1匹、また1匹とバケツの中に入る子犬たち。

4匹目でかなりせまく、5匹目で満席状態。

それ以上は無理かと思いきや、6匹目がダイブ……おお、入れた!

これ以上成長する前に、もっと大きなバケツを用意してあげたいですね。