『呪術廻戦』五条悟が1位・2位独占！『鬼滅の刃』や『ガンダムSEED』バニー姿のラクスもランクインしたフィギュアランキング発表
ホビーショップ『あみあみ』の2021年3月のフィギュア予約ランキングが発表。人気タイトルが多数ランクインする中、 『呪術廻戦』の「五条悟」が1、 2フィニッシュを飾ることとなった。
※2021年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、 自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成しています。
※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。 予めご了承くださいませ。
■第1位： るかっぷ 呪術廻戦 五条悟 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：呪術廻戦
発売予定月：2021年8月下旬
参考価格：4,620円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125047
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■第2位： 呪術廻戦 五条悟 1/8スケール完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：呪術廻戦
発売予定月：2021年8月
参考価格：13,200円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125132
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■第3位： G.E.M.シリーズ 鬼滅の刃 てのひら義勇さん 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：鬼滅の刃
発売予定月：2021年9月下旬
参考価格：6,930円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-124655
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
■第4位： B-style 機動戦士ガンダムSEED ラクス・クライン バニーVer. 1/4スケール完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：機動戦士ガンダムSEED
発売予定月：2021年11月
参考価格：30,800円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-124521
©創通・サンライズ
■第5位：るかっぷ 呪術廻戦 虎杖悠仁 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：呪術廻戦
発売予定月：2021年8月下旬
参考価格：3,498円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125046
©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
■第6位： 鬼滅の刃 栗花落カナヲ 1/8スケール完成品フィギュア
メーカー：アルター
原作名：鬼滅の刃
発売予定月：2022年3月
参考価格：16,280円（税込）
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125711
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
■第7位： ソードアート・オンライン 桐ヶ谷直葉 紺スクver. 1/7 スケール完成品フィギュア
メーカー：Q-six
原作名：ソードアート・オンライン
発売予定月：2021年10月
参考価格：12,980円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125048
©川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
■第8位： ACT MODE 戦姫絶唱シンフォギアGX 立花響 可動フィギュア
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：戦姫絶唱シンフォギアGX
発売予定月：2021年11月
参考価格：8,500円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-124831
©Project シンフォギアGX
■第9位： KDcolle 回復術士のやり直し セツナ 原作版 1/7スケール完成品フィギュア
メーカー：KADOKAWA
原作名：回復術士のやり直し
発売予定月：2021年11月
参考価格：20,680円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-125145
©Rui Tsukiyo，Siokonbu/KADOKAWA
■第10位： S.H.Figuarts (真骨彫製法)ウルトラマンティガ マルチタイプ
メーカー：BANDAI SPIRITS
原作名：『ウルトラマン』シリーズ
発売予定月：2021年7月
参考価格：6,600円(税込)
製品の詳細はコチラ：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-124639
©円谷プロ
あみあみオンラインショップ：https://www.amiami.jp/
©Oh-ami Inc.