「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の原画集＆キャスト寄せ書き本が発売決定！
TOHO animation STOREは、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の＜原画集＞と＜スタッフ＆キャスト寄せ書き本＞を2021年6月に発売。TOHO animation STORE（以下、TaS）限定商品となる。
⇒まもなくアプリゲームリリース予定＆アニメ第2期放送時期決定！ コロナ禍でのアフレコをMachico、和氣あず未らが語る！ 「ウマ娘 プリティーダービー」キャストクロストークレポート
「ウマ娘 プリティーダービー」は、Cygamesがゲーム・アニメ・コミックなどで展開するクロスメディアコンテンツ。競走馬の魂を受け継ぐウマ娘たちが競い合う架空のレース競技＜トゥインクル・シリーズ＞と、一流の競技ウマ娘を目指す少女たちが通う「トレセン学園」を中心に物語が描かれる。作中には名馬たちをモチーフとしたウマ娘や、皐月賞などのレースが実名で登場する。
2018年4月〜6月にはTVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー」が放送、2021年1月には続編となる「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」が放送を開始した。
この度、TOHO animation STOREにて、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の＜原画集＞と＜スタッフ＆キャスト寄せ書き本＞が2021年6月に発売されることが決定。
＜原画集＞には、本編原画やアニメ第2期で追加になった新キャラクター設定、絵コンテに加え、及川啓監督やキャラクターデザイン・総作画監督の椛島洋介さん、アニメーションプロデューサーの増尾将史さんによる座談会や、メインアニメーター4名のコメントなどを収録。表紙はキャラクターデザイン 辻智子さんによる描き下ろしだ。
＜スタッフ＆キャスト寄せ書き本＞には、主要スタッフ・キャストからのイラストやコメントを収録。表紙はキャラクターデザイン・総作画監督 椛島洋介さんの描き下ろしとなっている。
【サンプル】
・原画集
・寄せ書き本
【商品情報】
■TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」原画集
サイズ：A4サイズ／300ページ予定（4c、一部1c）
発売：スタジオKAI
価格：3,960円（税込）
発売月：2021年6月末発売予定
商品ページ：https://tohoanimationstore.com/shop/g/gTASG01571/
掲載内容：
本編原画／監督 及川 啓、キャラクターデザイン・総作画監督 椛島洋介、アニメーションプロデューサー 増尾将史による座談会／メインアニメーター4名（式地幸喜、小畑 賢、中島 順、宗圓祐輔）によるコメント／新作キャラクター設定／絵コンテなど
【商品情報】
■TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」スタッフ＆キャスト寄せ書き本
サイズ：B5サイズ／72ページ（表紙まわり4c/本文1c）
発売：スタジオKAI
価格：2,640円（税込）
発売月：2021年6月末発売予定
商品ページ：https://tohoanimationstore.com/shop/g/gTASG01572/
掲載内容：
アニメスタッフ、キャストによるイラストやコメント
©2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会
>> 「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」の原画集＆キャスト寄せ書き本が発売決定！ の元記事はこちら