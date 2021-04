2021年4月7日、カプコンはNintendo Switch向け新タイトル「モンスターハンターライズ」について、全世界で500万本を突破(ダウンロード版販売実績を含む)したことを発表した。

モンハンシリーズの新たなSwitch向けタイトルとして登場した「モンスターハンターライズ」(2021年3月26日発売)は、Nintendo Switchの持つ「いつでもどこでも誰とでも手軽に楽しめる」というコンセプトをベースに、軽快なアクションで熱く盛り上がってもらうことを目標として制作。「翔蟲(かけりむし)」を使ったフライングアクションで、これまでのモンハンシリーズにはなかった、遠いところへのジャンプをはじめ、崖のような場所を駆け上がるアクションや、攻撃時への応用など、さまざまなアクションが行えるようになっている。

今回、「モンスターハンターライズ」が全世界で500万本を突破(ダウンロード版販売実績を含む)したことが発表され、これを記念したアイテムパックの配信が決定した。

また、「モンスターハンターライズ」のハチミツくださいキャンペーンで配布が決定した、ハチミツ50個のプレゼントも開始されたので、ゲームにアクセスして獲得しよう!

【 大人気御礼記念 】 カムラパック1



配信日:2021年4月7日(水)

・回復薬グレート ×30

・こんがり肉 ×20

・大タル爆弾 ×10

・鬼人薬グレート ×5

・硬化薬グレート ×5

※当アイテムパックは「モンスターハンターライズ」ゲーム本編(製品版)にて、受け取ることができます。

※当アイテムパックを受け取るにはゲーム本編のアップデートが必要です。

※当アイテムパックは1回のみ取得できるものとなっております。

※当アイテムパックはゲーム内の郵便屋から「追加コンテンツ」を選択していただくと受け取ることができます。



詳細はWEBマニュアルをご確認いただきたい。

【目標達成!!】「モンスターハンターライズ」でハチミツくださいキャンペーン



本キャンペーンは投稿数が5万件を突破し、ハチミツ50個のプレゼントが決定。

こちらも2021年4月7日(水)より配信中となっているのでぜひチェックしていただきたい。



配信日:2021年4月7日(水)

【ギルドからの供給品1】

・ハチミツ ×50

※当アイテムパックは「モンスターハンターライズ」ゲーム本編(製品版)にて、受け取ることができます。

※当アイテムパックを受け取るにはゲーム本編のアップデートが必要です。

※当アイテムパックは1回のみ取得できるものとなっております。

※当アイテムパックはゲーム内の郵便屋から「追加コンテンツ」を選択していただくと受け取ることができます。



【ゲーム情報】

■モンスターハンターライズ

発売日:2021年3月26日(金)

プラットフォーム:Nintendo Switch

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)



※画面写真は開発中のもの。

※インターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要。

※Nintendo Switchは任天堂の商標。



(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.